「奧運英雄大遊行」今登場！交通管制、路線　活動懶人包看這裡

▲總統府舉行「台灣奧運英雄派對」，將由三軍儀隊搭起「劍門」迎接台灣奧運選手。（示意圖／總統府提供）

記者林育綾／綜合報導

為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團的佳績，並感謝眾多台灣英雄的付出，總統府與文化總會今（16）日舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動，除了下午1點在總統府舉行「台灣英雄派對」，緊接下午3點還有「台灣英雄大遊行」與民眾同歡，《ETtoday新聞雲》也整理活動內容、流程、遊行路線、物資站等懶人包一次看。

●台灣英雄派對（下午1點）

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「台灣英雄 榮耀同行」活動在8月16日下午1點舉行，奧運代表團選手會陸續抵達總統府，除了鋪上紅毯迎接，國防部三軍儀隊也會在門口搭起象徵榮耀的「劍門」，讓選手逐一穿過，進入總統府內，而國防部示範樂隊已準備好30首曲目，在現場演奏以表達歡迎與感謝。

▲「台灣英雄派對」將由三軍儀隊、示範樂隊迎接。（圖／總統府提供）

下午1點至1點45分期間，現場規劃「互動派對」，在府內敞廳設有各式攤位。考量選手長時間在國外征戰，想念家鄉味，所以安排台灣飲食團隊進駐，供應包括珍珠奶茶、日月潭紅茶等美食；也安排台灣插畫家，現場替每一位選手製作個人專屬插畫，以及專業時尚攝影師，進行現場拍攝，全程也會直播讓民眾能透過網路互動。

參與人員方面，教育部次長張廖萬堅表示，選手與教練共67位參與，除了李洋跟女友在日本沒有辦法回來，他則是改由爸爸代表參加；部分的選手在國外、有些人在進行健康治療，但多數國人期待的好手都會參加。此外，本次活動也邀請台灣的8位國際裁判、賽中工作支援團、運動科學支援團等後勤團隊，更首開先例，邀請選手們可以帶著親朋好友，一起共襄盛舉。

●台灣英雄大遊行（下午3點）

路線、時間：「台灣英雄大遊行」車隊預計16日下午3點由總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路，其中館前路設有「英雄谷」，安排大量紙花，接著轉向忠孝西路，最後到中山南路口結束。根據規劃，遊行時間約15分鐘至30分鐘內結束，以避免造成星期五的下班車潮壅塞。

▲「台灣英雄大遊行」路線。（圖／總統府提供）



應援物資：為了讓國人朋友可以一同為台灣英雄喝采，將提供5款應援手板圖檔供民眾於iBon及FamiPort列印，下午2點30分起也將於7個「物資站」發放國旗、英雄旗、兩款手搖旗讓民眾索取，邀請國人一同至現場給予所有台灣英雄支持與鼓勵。

物資站包括：台灣銀行總行前、台灣企銀台北分行前、國立台灣博物館館前廣場人行道、好樂迪台北館前店前、UNIQLO台北車站館前店前、新光三越台北站前店前，忠孝西路與公園路口人行道上。

▼7個應援物資站，讓民眾索取。（圖／文化總會）

車隊名單：遊行前導隊伍將由「憲兵快速反應連」擔任前導車隊，「台北樂府樂旗藝術團」則會在遊行隊伍前表演；國軍也支援了輕型戰術輪車、中型戰術輪車讓選手們在車上參加遊行。代表團的夥伴們則會搭乘雙層巴士參與遊行，警政署與台北市警局也派出車隊押後，負責遊行隊伍安全。

▲遊行前導隊伍將由「憲兵快速反應連」擔任前導車隊，「台北樂府樂旗藝術團」則會在遊行隊伍前表演。（圖／總統府提供）

交通管制：活動及遊行將進行交通管制，包括重慶南路至忠孝西路，敬請民眾留意配合道路標示及交管人員指引改道通行，也請用路人包涵。

直播平台：活動全程將透過YouTube直播，也結合線上即時互動，觀眾可在留言區留言，直播平台包括「賴清德、蕭美琴、總統府、教育部、文化總會、MOE Sport、潮台灣」。

▼總統府舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動將全程直播。（圖／文化總會）