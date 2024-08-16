快訊／詐團小咖狙殺「鴨頭」　槍手「50萬賭債狂跳針」遭聲押

地方中心／高雄報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪昨(15日)在高雄左營被當街槍殺身亡。曾是詐團小咖的楊姓槍手，犯後攜械直奔轄區派出所投案，並宣稱是「50萬元賭債」生殺機，至今供詞未改口。警方今(16日)下午將他移送到橋頭地檢署，面對媒體詢問不發一語，檢察官複訊後，以楊男涉犯殺人重罪，有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押。

▲楊姓槍手狙殺屏東角頭「鴨頭」遭檢方聲押。（圖／地方中心攝，下同。）

這起槍擊事件發生在15日中午11點多，當時陳昫豪出現在左營區明華一路一家桌遊店，35歲的楊姓槍手已在外埋伏，等陳昫豪和4名小弟走出店外，楊姓槍手就尾隨上去，對著陳昫豪開了3槍後離去，但是在跑步過程中掉了彈夾，楊姓槍手折返回去撿，同時懷疑陳昫豪還沒死，又繼續補3槍，接著回到自己的白色轎車內駕車離去。

陳昫豪倒地後，送醫仍宣告不治，而楊姓槍手犯案後，攜帶槍械直奔轄區新莊派出所投案，警方偵訊過程中，楊姓槍手供詞不改，堅稱是因為50萬元的賭債才會埋下殺機。不過警方認為案件並不單純。

警方今日下午將楊姓槍手移送橋頭地檢署，他戴著黑色口罩、安全帽步出左營分局，面對媒體詢問是否有恩怨、預謀性開槍、怕被報復所以自行投案等問題，楊姓槍手全程不發一語，而楊男經檢察官訊問完畢後，以涉犯殺人重罪，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押。