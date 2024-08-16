快訊／致敬麟洋配！　蔣萬安宣布：中山國中校門前別名「麟洋路」

記者崔至雲／台北報導

台北市政府今舉辦「2024 Taiwan Heroes 臺灣之光 臺北驕傲」時尚派對，出席的台北市籍選手包含羽球金牌王齊麟、競技體操銅牌唐嘉鴻、拳擊銅牌吳詩儀等10位選手都有出席。活動會上，蔣萬安更宣布，為讓奧運精神深植台灣人心中，未來要將王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷設立一個別名為「麟洋路」。

▲蔣萬安出席台北市政府所舉辦奧運英雄時尚派對。（圖／記者李毓康攝）



台灣英雄們出征2024巴黎奧運斬獲2金5銅佳績，台北市政府體育局為感謝奧運英雄們的辛苦付出與傑出成就，今16日在信義香堤大道廣場舉辦「2024 Taiwan Heroes 臺灣之光 臺北驕傲」時尚派對。出席選手包含，擊劍陳弈通、羽球葉宏蔚、游泳王冠閎、韓安齊、網球曹家宜、拳擊甘家葳、吳詩儀、射擊李孟遠、唐嘉鴻、王齊麟。

同時台北市政府也邀請2024臺北時裝週的設計師們「JUST IN XX」周裕穎、「BOB Jian」簡國彥、「ALLENKO3」柯瑋倫、「PCES」李玉琪、暢芷荺、 Bruno Chung 、「Claudia__.W」王子欣、「葭 CHIA」陳佳睿，為選手們操刀服裝。

蔣萬安致詞時表示，奧運已經閉幕，但是熱情澎湃的心情，他還是激動不已，今天看到他們走上紅毯，受到粉絲熱情歡迎，大家還是非常感動，這次15位台北市選手，一共拿下了一金三銅好成績，他們不只是台灣之光，也是台北驕傲。

為了感謝奧運英雄，蔣萬安也大方送，宣布未來台北市的選手，都將成為台北市運動大使， 傳承給小選手，持續推廣運動；第二，奧運英雄未來終身免費使用台北市12座運動中心；第三，奧運選手也享有4年免費搭捷運福利；最後，為了傳承奧運精神，未來要將王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷設立一個別名為「麟洋路」，讓這樣的精神深植人心，成為台北市的DNA。