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今雨更大擴全台　下周3天西南風最強「豪大雨襲中南部」

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▲低壓帶影響，今天雨勢將比昨天更大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受低壓帶影響，今天水氣充沛，氣象專家林得恩提醒，今天的雨將比昨天還要大，雨區擴全台。天氣風險公司分析師李至晟則表示，明天起西南風風速將提升，周日下半天到下周二將是西南風最強時刻，中南部地區全天都有降雨，且易有豪大雨，後續西南風適逢大潮，若強碰強降雨，低窪區提防淹水。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，「今天的雨，會比昨天還要大！」今天受低壓帶影響，環境大氣不穩定，水氣充沛，各地雲量偏多，全台降雨機率高。

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林得恩指出，因為環境吹西南風，整個西半部地區都是其迎風面，尤其是中南部及澎金馬地區出現短暫陣雨或雷雨的機會也跟著增大，山區降雨量多。整體來看降雨範圍大、雨勢顯著，且降雨不單限於午後，清晨或晚上也有機會。由於對流天氣系統發展旺盛，易有短延時強降雨，且伴隨雷擊、閃電及強陣風，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。

▲▼低壓帶影響，今天降雨將比昨天更大。（圖／林老師氣象站）

▲低壓帶影響，今天降雨將比昨天更大。（圖／取自林老師氣象站臉書）

天氣風險公司分析師李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前在雷達上已經可以看到台灣海峽上有對流在活躍，今天上班時間通過中南部沿海平地並帶來陣雨。而中午過後對流會先在各地山區發展，並順著大環境的西南到偏南風往中北部平地移動，還是不排除會有局部豪大雨發生。

李至晟指出，明天起會有個低壓中心琉球附近緩慢增強，一方面讓台灣附近的風向更接近西南風，也會讓風速進一步提升。首先會讓早上中南部的沿海降雨更為顯著；另外就是午後山區對流發展後會更偏東移動，影響北部跟東北部平地。

李至晟強調，目前看來周日下半天到下周二會是西南風最強的時段，中南部地區全天都有降雨，尤其是山區雨勢較大。另外因為降雨不斷，加上剛發生地震，行經山區道路時要多注意路況。最後是這段期間適逢大潮，如果剛好碰上強降雨，沿海低窪地區容易發生積淹水。

李至晟表示，目前看來在下周三隨著低壓北上，太平洋高壓邊緣推到台灣附近，中南部迎風面降雨會逐日趨緩，各地會大致回到午後陣雨的天氣。這段時間雖然太平洋高壓回到比較正常的位置，不過西南季風偏弱，目前看來還沒有颱風生成的跡象。而目前洋面上只剩下一個中度颱風安比，會在今天白天起快速通過關東到東北的近海，明天就會進入日本東方海面並遠離，對日本的影響可望告一段落。

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