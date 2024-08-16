雨會越來越大「下周2天雨最猛」　豪雨熱區出爐

記者李姿慧／台北報導

今天(16日)和明天受低壓帶影響，容易有短暫陣雨或雷雨，午後雷雨明顯，受西南風增強影響，周日到下周二中南部雨區廣泛，不排除有局部豪雨，下周一、下周二雨勢最大，要下周三降雨才可望趨緩。

▲低壓帶和西南風接力影響，周五到下周二天氣不穩定。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員劉宇其表示，今天和明天台灣受低壓帶影響，天氣都滿不穩定的，容易有短暫陣雨或雷雨，且將持續到下周二，下周三降雨可望趨緩；台灣周遭有相當多雲系發展，低壓帶將陸續影響台灣，不排除有低氣壓發展起來，可能影響西南風強度；另安比颱風今天到明天最接近日本，到當地差旅要留意颱風資訊。

劉宇其指出，台灣目前周遭有零碎回波發展，回波移入帶來降雨，其他地區有零星降雨出現，今天上半天有零星短暫陣雨，午後雷雨明顯，各山區、中部以北、東半部都有局部大雷雨，天氣轉變大，入夜後仍受低壓帶影響，南部明天清晨有強降雨，且有局部大雨和短延時豪雨；未來高壓勢力逐步西伸，低壓往北移動，西南風增強，周日到下周二雨區更廣泛，可能有大雨或局部豪雨。

▲▼天氣趨勢和降雨分布。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，劉宇其說明，今天和明天有局部性豪大雨，南部整天斷斷續續強降雨，其他地方中午過後有午後雷雨；周日到下周二西南風最強，迎風面中南部雨區廣泛，有大雨出現，不排除有局部豪雨，其他地方留意午後較大雷陣雨；下周一、下周二雨勢最大，下周三高壓勢力西伸，台灣水氣減少，雨勢可望趨緩。