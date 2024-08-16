　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃高屏沒國家級警報「台北震度沒4級卻收到了」　氣象署曝原因

▲▼氣象署地震測報中心副主任許麗文。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署地震測報中心副主任許麗文。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮今（16日）上午發生規模6.3地震，氣象署地震測報中心副主任許麗文表示，今地震與0403地震、昨宜蘭地震無關，屬獨立事件，今發布國家級警報，僅高雄、屏東和桃園沒有發布，主要是地層堅固，震波傳至當地震度沒那麼大，台北震度2級卻收到國家警報，是因第一時間預估震度4級且盆地和大樓效應特別有感。

【16:30更新】
上午花蓮6.3地震「改列0403餘震」！氣象署修正震央位置

[廣告]請繼續往下閱讀...

許麗文表示，今起花蓮地震初判是菲律賓海板塊往北隱沒到歐亞板塊下方，地震發生位置就在隱沒帶前緣，因靠近花蓮0403地震震央分布區，初判0403地震釋放能量已經達一階段，周圍板塊應力也逐漸釋放，今起地震不歸屬花蓮0403地震，是獨立事件，因近來下雨加上地層不穩定，山區要小心土石鬆動。

針對近來地震是否偏多異常，許麗文表示，根據觀測台灣東部地震活動頻繁，活動度都還是照以往觀測機制，若以過去歷史地震觀測結果，這地區不是沒有中大型地震，以該地震35公里範圍內區域來看，規模6以上地震去年有15個，今年有16個，不罕見和少見，初判未來3天內不排除發生規模5.5餘震發生。

▲▼氣象署地震測報中心副主任許麗文。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署地震測報中心副主任許麗文。（圖／記者李姿慧攝）

許麗文指出，氣象署今天也發布國家級警報，只有高雄、屏東和桃園沒有發布警報，主要是桃園地層堅固，震波傳到該地震度沒那麼大，另台北第一時間預估震度4級，也發布國家警報，但實際觀測沒有4級，因盆地和大樓效應，台北感受也較明顯。

至於近二天地震是否與日本地震有關，許麗文表示，全球板塊相連，地震發生會常態性應力調整，累積到一定程度後就會發生地震，但與日本南海海槽板塊距離這麼遠，沒有直接關係。

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

烏克蘭入侵庫斯克州　普丁從容出訪亞塞拜然

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

生活熱門新聞

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘曝穿衣清涼原因

「1手搖飲」泡奶精粉　一票人大推：加珍珠超好喝

墾丁何時開始下坡　過來人曝最後稻草

林昀儒23歲生日　樊振東送上「泰勒絲歌詞」！他秒接下一句

對男友「千年殺」戳爆痔瘡　她被提分手後悔了

冰塊世家出身　他從小被問「做冰塊的水，到底煮過沒？」

小情侶「在家都全裸」　一票+1：回家就脫光

更多熱門

相關新聞

快訊／上午花蓮6.3地震「改列0403餘震」！氣象署修正震央位置

快訊／上午花蓮6.3地震「改列0403餘震」！氣象署修正震央位置

花蓮今(16日)上午發生規模6.3地震，氣象署原本研判與0403花蓮地震無關，不過經過8小時後，氣象署改口表示，由於地震參數的更新調整，該地震納入0403花蓮地震餘震序列。

快訊／豪雨區擴大4地　19縣市豪大雨特報

快訊／豪雨區擴大4地　19縣市豪大雨特報

雀燕聚集民眾疑「地震前兆」專家說話了

雀燕聚集民眾疑「地震前兆」專家說話了

快訊／雨彈升級「19縣市豪大雨特報」　國家警報又響

快訊／雨彈升級「19縣市豪大雨特報」　國家警報又響

快訊／國家警報響「大雷雨轟2地」　19縣市大雨特報

快訊／國家警報響「大雷雨轟2地」　19縣市大雨特報

關鍵字：

天氣氣象地震花蓮國家級警報氣象署

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

房貸利率飆升！一銀最高衝破4%　土銀、合庫看到3字頭

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面