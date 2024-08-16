桃高屏沒國家級警報「台北震度沒4級卻收到了」　氣象署曝原因

▲氣象署地震測報中心副主任許麗文。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮今（16日）上午發生規模6.3地震，氣象署地震測報中心副主任許麗文表示，今地震與0403地震、昨宜蘭地震無關，屬獨立事件，今發布國家級警報，僅高雄、屏東和桃園沒有發布，主要是地層堅固，震波傳至當地震度沒那麼大，台北震度2級卻收到國家警報，是因第一時間預估震度4級且盆地和大樓效應特別有感。

【16:30更新】

上午花蓮6.3地震「改列0403餘震」！氣象署修正震央位置

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許麗文表示，今起花蓮地震初判是菲律賓海板塊往北隱沒到歐亞板塊下方，地震發生位置就在隱沒帶前緣，因靠近花蓮0403地震震央分布區，初判0403地震釋放能量已經達一階段，周圍板塊應力也逐漸釋放，今起地震不歸屬花蓮0403地震，是獨立事件，因近來下雨加上地層不穩定，山區要小心土石鬆動。

針對近來地震是否偏多異常，許麗文表示，根據觀測台灣東部地震活動頻繁，活動度都還是照以往觀測機制，若以過去歷史地震觀測結果，這地區不是沒有中大型地震，以該地震35公里範圍內區域來看，規模6以上地震去年有15個，今年有16個，不罕見和少見，初判未來3天內不排除發生規模5.5餘震發生。

▲氣象署地震測報中心副主任許麗文。（圖／記者李姿慧攝）

許麗文指出，氣象署今天也發布國家級警報，只有高雄、屏東和桃園沒有發布警報，主要是桃園地層堅固，震波傳到該地震度沒那麼大，另台北第一時間預估震度4級，也發布國家警報，但實際觀測沒有4級，因盆地和大樓效應，台北感受也較明顯。

至於近二天地震是否與日本地震有關，許麗文表示，全球板塊相連，地震發生會常態性應力調整，累積到一定程度後就會發生地震，但與日本南海海槽板塊距離這麼遠，沒有直接關係。