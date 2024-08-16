禁止聊薪水！家庭聚餐要遵守「9規則3建議」　網讚爆：簡直完美

▲原PO列出用餐規則。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

網搜小組／曾筠淇報導

家庭聚餐通常不會太正式，不過近日就有網友發文表示，他們吃飯時，其實會列出一些「規則」，請其他家庭成員一起遵守，包含禁止吵架或碎念、禁止討論工作話題、禁止嫌東嫌西。貼文曝光後，掀起網友討論。

有網友在臉書社團「匿名公社」上發文拋問，「有人家庭也是這樣的嗎？」從他貼出的截圖可見，他在訊息中寫明用餐地點和時間，同時請大家遵守一些規則。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.禁止在吃飯前以任何形式發表負面言論或私下吵架。



2.禁止在吃飯中吵架或砸碎念。



3.禁止在吃飯中算數學。



4.禁止發表自己賺了多少錢的言論。



5.禁止探討工作及薪水的話題。



6.需要上廁所請適時提出。



7.禁止扣不啦機，我付錢。



8.禁止嫌東嫌西及比較。



9.禁止詢問吃什麼餐廳。

原PO也列出建議事項：



1.餐廳空調較強，怕冷請帶薄外套。



2.請保持樂觀且正面的言行。



3.不用穿很正式但不要穿太鄉巴佬。

貼文曝光後，多數網友都大讚，「這用餐規則簡直完美」、「這位家人太棒了」、「非常好，我喜歡」、「這很棒，我都想學了」、「很棒啊！好想跟這樣的家人一起吃飯」、「我很喜歡建議事項第二條」、「先說好，好好開心吃飯」。也有網友表示，「每條規矩的背後都會有一段故事」、「這肯定是經歷過了不少故事」、「真的是辛苦訂位的人了，被這些人煩到都變得很專業了！這公約超讚的我喜歡」。話題引發討論。