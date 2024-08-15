男同事追求老婆！「2雷點」讓他決定離婚　網點頭：真的該離

▲老婆不懂得避嫌，讓原PO決定離婚。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「說不會有下次，可是上次也是這樣說。」男網友日前發文透露，老婆明知公司有個男同事喜歡自己，但卻還是會收對方禮物，甚至在下班後仍繼續傳訊息聊天，讓他忍無可忍提離婚。貼文曝光後，不少網友一見女方不是首次這麼做，也都支持這個決定。

男網友在「匿名公社」上發文表示，老婆的公司內，有個男同事總會獻殷勤，「感冒咳嗽會買檸檬飲料給她喝，上次節日還送巧克力」。他透露，老婆其實也知道男同事喜歡自己，但即便他已經警告對方不准收禮、下班後不能聊天，「結果老婆都隱藏訊息，被我發現還在聊天又收東西」。

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原PO得知後，便找老婆理論，甚至已經決定要離婚，「我請老婆搬出去我家，回她老媽的租屋處」，然而太太卻一直哭，還不願離婚。對此，他也感到無奈，「說不會有下次，可是上次也是這樣說」。

貼文曝光後，不少網友都認為，「已經發現會隱藏訊息了，也道歉再犯？留著何用」、「建議你先把財產安排一下，以免離婚後你被綠還財產分配吃大虧」、「看來你老婆不是第一次這樣了，離了吧」、「真的該離婚，不避嫌還講不聽」。還有網友表示，「不懂邊界感跟避嫌的女人真的要不得，她根本不知道錯在哪，而是你這控制狂干涉了她交友自由」。