　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男同事追求老婆！「2雷點」讓他決定離婚　網點頭：真的該離

▲16歲兒帶媳婦回家，公公與妻離婚搞大她肚子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲老婆不懂得避嫌，讓原PO決定離婚。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「說不會有下次，可是上次也是這樣說。」男網友日前發文透露，老婆明知公司有個男同事喜歡自己，但卻還是會收對方禮物，甚至在下班後仍繼續傳訊息聊天，讓他忍無可忍提離婚。貼文曝光後，不少網友一見女方不是首次這麼做，也都支持這個決定。

男網友在「匿名公社」上發文表示，老婆的公司內，有個男同事總會獻殷勤，「感冒咳嗽會買檸檬飲料給她喝，上次節日還送巧克力」。他透露，老婆其實也知道男同事喜歡自己，但即便他已經警告對方不准收禮、下班後不能聊天，「結果老婆都隱藏訊息，被我發現還在聊天又收東西」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO得知後，便找老婆理論，甚至已經決定要離婚，「我請老婆搬出去我家，回她老媽的租屋處」，然而太太卻一直哭，還不願離婚。對此，他也感到無奈，「說不會有下次，可是上次也是這樣說」。

貼文曝光後，不少網友都認為，「已經發現會隱藏訊息了，也道歉再犯？留著何用」、「建議你先把財產安排一下，以免離婚後你被綠還財產分配吃大虧」、「看來你老婆不是第一次這樣了，離了吧」、「真的該離婚，不避嫌還講不聽」。還有網友表示，「不懂邊界感跟避嫌的女人真的要不得，她根本不知道錯在哪，而是你這控制狂干涉了她交友自由」。

ET快訊
電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」
女模控遭醫生侵犯　聽診器放乳暈上
「一陣暈眩」撞死女志工　肇事男雙手上銬...兩眼冒血絲
獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　孫鵬回應了
快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐
37歲「鴨頭」中彈亡！兇殘背景曝光
LIVE／奧運選手簽名會　林郁婷來了
唐治平去哪了？手機遺失「失聯8天」　友人籲網友幫協尋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟回應：不好的地方改進

考照前先上路訓練「交部推機車學習駕駛證」　明年擴大補助

男同事追求老婆！「2雷點」讓他決定離婚　網點頭：真的該離

枕頭要唸ㄓㄣˇ「ㄊㄡ˙」！他愣：學的都變了　留言一片吵翻

提升抗災能力！蘇花「和仁-崇德段」解除夜間封路　3大管制措施曝

請外送員抓飛天蟑螂「給100元小費」！他徒手搞定　全場讚真男人

都市傳說？為何一堆水泥車印「台北101優良協力廠」　內行人解答了

快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐　

發錢了！嘉義縣發3億重陽禮金　11萬長者受惠

中颱「安比」打亂交通　華航明往返日本東京航班異動

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟回應：不好的地方改進

考照前先上路訓練「交部推機車學習駕駛證」　明年擴大補助

男同事追求老婆！「2雷點」讓他決定離婚　網點頭：真的該離

枕頭要唸ㄓㄣˇ「ㄊㄡ˙」！他愣：學的都變了　留言一片吵翻

提升抗災能力！蘇花「和仁-崇德段」解除夜間封路　3大管制措施曝

請外送員抓飛天蟑螂「給100元小費」！他徒手搞定　全場讚真男人

都市傳說？為何一堆水泥車印「台北101優良協力廠」　內行人解答了

快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐　

發錢了！嘉義縣發3億重陽禮金　11萬長者受惠

中颱「安比」打亂交通　華航明往返日本東京航班異動

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟回應：不好的地方改進

30歲男短短數月「暴肥25公斤」　醫示警：男性荷爾蒙失調釀禍

美女議員爆立德棒球場「帳目亂核銷」　官員用3萬6公帑買咖啡機

甜寵陸劇《私藏浪漫》5大看點！魏哲鳴「霸總級撩妻」小成本登平台年冠

網購中元拜拜美食今天下單明天到　再推大甲鎮瀾宮、霞海城隍廟代客普渡

三貂嶺溪中抱山羌遭炎上！　他還原經過：怕牠嚇暈「幫呼呼」

考照前先上路訓練「交部推機車學習駕駛證」　明年擴大補助

選手村「賠本133億」要賣掉！　伯明罕挽救破產卻被罵翻

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

鴻海反彈弱「現在就是買點」！美系外資大讚：目標價上看378元

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

生活熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

快訊／雨彈來了！19縣市大雨特報　下到晚上

高風險駕駛「換發1到6年短期駕照」10／31上路　7.3萬人受影響

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

陳詩媛管制區接機王齊麟　航警局發聲

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

郭正亮：台灣奧運成績「真的很差」！批人口少不是理由　

高雄大茗發明「無薪班」！總公司回應

更多熱門

相關新聞

測出來是I人！他自認「社會化失敗」

測出來是I人！他自認「社會化失敗」

MBTI近來相當流行，也因此有不少人會自稱是I人或E人。I人通常是指比較喜歡獨處、需要自己空間的人；E人則相對喜歡社交、樂於與人互動，就有網友好奇，相比同事的熱情，身為I人的他實在很不擅長社交，I人算不算社會化失敗？貼文曝光後，引發討論。

《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲

《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲

即／女星16年異國婚姻正式劃下句點！

即／女星16年異國婚姻正式劃下句點！

使用Google相簿「踩到紅線」帳號被停用！

使用Google相簿「踩到紅線」帳號被停用！

同事「上班前2小時」才請生理假！她臨時代班氣炸

同事「上班前2小時」才請生理假！她臨時代班氣炸

關鍵字：

老婆同事避嫌傳訊息離婚匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面