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使用Google相簿「踩到紅線」帳號被停用！他回憶沒了：直接被判死

▲▼滑手機,追劇,看YouTube,看影片,男友,直男,薪水小偷,偷懶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO的帳號被停用。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會把照片、影片存進Google相簿，不過近日就有網友疑似是將私密照或影片存在Google相簿，所以帳號就被停用了，「好多東西都拿不回來！」貼文曝光後，也有網友分享類似經驗。

有網友在「私密照、影片存放Google相簿」為標題發文，詢問眾人是否有過把私密照或影片存在Google相簿的經驗？他的帳號因為被判定「涉及兒少性虐待或剝屑的內容」，違反了Google政策，且有違法之虞，所以「帳戶已在2024年8月11日停用，且可能會在2025年7月7日之後遭刪除」。

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原PO透露，雖然他已經申訴過，但仍無法正常登入帳號，現在很多東西都拿不回來，實在煩惱，「幾乎一輩子的生活照跟寵物照都在裡面，我的回憶......」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我只能說，我不會這麼蠢，況且我也沒有自拍私密照」、「是因為違反使用規則，之前曾把影片設私密上傳YouTube，結果一樣是違反使用規則，就被鎖YouTube的使用權」、「千萬別太相信雲端這種東西」。

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO也在留言處表示，他當初只是想說雲端很方便，才會傳上去，現在「只剩下手機裡面少數幾張，公司資料有些也在裡面，只能重弄了」。他也說，「真的只能照他們的規則走，只是連警告都沒有，感覺就是不知道這樣也不行就直接被判死，雙方認知錯誤」。

Google指出，兒少性虐待內容涵蓋以「任何影像方式描繪未成年人做出煽情露骨的行為，包括但不限於相片、影片和電腦生成的圖像」，他們設計相關政策和系統，以利辨識本質上無關色情的正當圖像，以及涉及兒少性虐待或以情色角度呈現外生殖器與私密部位而違反全球法律的圖像。此外，若以卡通手法描繪兒少性虐待行為，或試圖以幽默方式來呈現兒少性剝屑行為，也可能違反全球法律。

Google若偵測到兒少性虐待內容，會移除該內容，並依照違規情事的性質和嚴重程度採取相應設施，「包括給予警告、限制帳戶對特定 Google 產品或服務的存取權，或是停用違規的 Google 帳戶」。

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