情人節向男友求婚！她才發現「離譜真相」：頓時覺得我好X

▲原PO向男友求婚，卻發現自己是小三。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「連跟我約會買禮物的錢，也是她出的。」一名女網友發文表示，她和男友交往兩年，因為對方一直對她很大方，所以她心想自己已經找到可以依靠的男人，就在情人節當天求婚，只是她怎麼也沒想到，「原來我是小三」。貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，「求完婚才發現，原來我是小三。」她和男友交往2年，對方一向出手大方，所以她便心想著，自己找到了可以依靠的男人了。也因為這樣，她便選在情人節當天，鼓起勇氣求婚，「但故事的翻轉，卻讓我意想不到」。

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原PO那時才發現，原來她所知道的一切都不是真的，男友的背後一直有個辛苦的女人，「她高中畢業就賺錢，幫他付學費，幫他租房子、給他生活費」，甚至連她收到的禮物，都是這個女人付的錢，「頓時覺得我好X」。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「可憐的正宮」、「至少發現了，快跑」、「所以你一直花的是正宮的錢」、「大方啊，因為不是自己的辛苦錢吧」。但也有網友表示，「如果出手不大方還會交往這麼久嗎」、「本篇重點，他出手一直很大方」、「二年都看不出來，只看到對方大方」、「看中他的大方」、「有錢才是重點」。