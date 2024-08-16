好友遲到「願意等多久？」　網點出3關鍵：多久都可以

▲最久願意等人多久？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

守時是美德，不過相信許多人都有「等人」的經驗，若對方遲到，最久願意等多長時間？近日就有網友發文表示，他和朋友約吃飯，結果對方卻遲到20分鐘，讓他不太開心，大家最久能接受遲到多久？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「遲到最久接受幾分鐘」為標題發文，提到他日前與朋友約定吃飯，然而朋友卻遲到了整整20分鐘，這讓他感到有些不悅。他坦言，儘管對於朋友的遲到感到不開心，但其實朋友以前都相當守時，這是首次遲到。這次的情況也讓他感到好奇，大家能接受的遲到時間最長是幾分鐘？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「遲到但如果找得到人會願意等半小時」、「我有等過3小時，因為很閒就去看了電影之類」、「早就習慣提早約半小時，我來遲到」、「一小時內都沒差，找個咖啡店滑滑手機就過了，我還蠻喜歡有這種自己一個時間的在咖啡店有me time」、「半小時極限」。

還有網友認為要看是否有提早說、原因是否合理，以及看雙方交情，「有『提早』告知，最多半小時」、「有提早說的話1小時內都還行」、「有告知多久都可以，沒告知完全不行」、「如果找得到人，理由可以接受，大概一個小時」、「以前會看熟不熟，熟的提早說，一小時也等，不怎麼熟的就10分鐘」、「看人、看原因」、「看對象吧，不熟就忍不了」。