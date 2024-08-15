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都市傳說？為何一堆水泥車印「台北101優良協力廠」　內行人解答了

一名網友好奇詢問，為何路上不少水泥車都會印上「台北101優良協力廠」幾個大字？（圖／翻攝自YouTube）

▲不少水泥車都會掛著或印上「台北101優良協力廠」大字，讓網友疑惑目的何在。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

在台灣不少地區路上經常能看到砂石車、水泥車等大型車輛進出。對此，一名網友就疑惑表示，他發現許多水泥車的車身上，會掛著或印上「台北101優良協力廠」等字樣，讓他相當好奇背後原因。結果此文一出，立刻引起熱烈討論，也釣出內行人解答了。

該名網友在PTT八卦版以「有沒有101優良協力廠的八卦」為題發文，表示自己在路上經常看到水泥車，車尾處會掛著「台北101優良協力廠」的牌子，或是直接將這幾個字印在車身上，讓他不禁疑惑直呼「101都完工幾年了？為什麼不掛自家公司的招牌？」原PO也好奇詢問其他網友原因，難道是因為當101協力廠比較厲害嗎？

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貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示「我也常看到」、「看了好幾年…」、「真的，每次看到都好疑惑」、「101都完工那麼久了，真的不知道為何要寫這幾個字」。

不過有內行人則解釋，其實目的是打廣告，「工程做大型案子很容易虧錢，目的都是要實績往後可以做案子，所以搶案子不惜虧錢也要搶到」、「實績在業界超重要」、「打廣告。要泵送那麼高其實也是有難度，還有表示強度沒出過什麼大問題」、「傳說是因為當年做101虧不少錢，就只好加減打廣告，聽前輩說的也不知道真假，都市傳說」、「當然威啊…101怎麼灌漿很難想像」。

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