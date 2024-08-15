「這次警報比地震快！」　各地民眾手機大響：搖一下超大力

▲國家級警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（15）日下午5時許台灣東部發生有感地震，國家級警報一響，全台多地都有感搖晃。不少網友也紛紛在臉書上直呼，「這次國家警報有響」、「台中超晃」、「基隆先上下接著左右搖」。

稍早發布的國家級警報指出，「8/15 17:06左右東北地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難『趴下、掩護、穩住』」。

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過去常有不少網友會自嘲是「國家級邊緣人」，不過這次地震很大，許多人的手機也都大響，因此在網路掀起討論，「在捷運上嚇死」、「這次警報比地震快」、「台北有喔！但幾乎同時發生」、「4支手機都收到」、「+1提前收到」、「-1南部無感」、「我有了」、「有先響值得鼓勵」。

還有網友在臉書上回報各地狀況，「台中西屯有感」、「彰化有感」、「斗六有感」、「桃園有感」、「新北超大，上下搖」、「超級搖晃！上下搖跳」、「桃園搖超大力的，頭都暈了我，在一樓就超有感的」、「南投有感」、「桃園搖一下超大力」。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚5時06分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在宜蘭縣政府南南東方38.3公里處，深度9公里，屬於極淺層地震。氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為5弱，出現在宜蘭縣武塔。

根據氣象署測報資料，震度5弱地區為宜蘭縣，震度4級地區為花蓮縣、桃園市、新北市，震度3級地區為台中市、南投縣、台北市、新竹縣、苗栗縣，震度2級地區為基隆市、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市，震度1級地區為台東縣、台南市、高雄市。