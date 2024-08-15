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紅醬不是第一！義大利麵「都選什麼醬？」　網給答案：最近很愛

▲▼營養師教吃義大利麵。（圖／Unsplash）

▲許多人愛吃義大利麵。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都愛吃義大利麵，近日就有網友發文表示，他在選醬時，通常都會優先選番茄類的，大家吃義大利麵比較喜歡紅醬還是白醬呢？貼文曝光後，紅醬、白醬卻不是底下網友最喜歡的醬，反而是青醬和清炒更受歡迎。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「義大利麵是紅醬派還是白醬派」為標題發文，透露他其實很喜歡吃義大利麵，如果要點的話，都會優先選擇番茄系列，因為這口味比較開胃。與此同時，他也好奇大家吃義大利麵會比較喜歡紅醬還是白醬呢？

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貼文曝光後，更多網友選擇青醬和清炒，「青醬呢」、「喜歡清炒或青醬」、「我超愛青醬」、「為什麼要忽略清炒派跟青醬派」、「青醬和清炒派」、「以前喜歡白醬，現在青＞紅＞白」、「白醬＝青醬＞紅醬，但蛤蜊一定清炒」、「只吃青醬、清炒」、「清炒好好吃，最近很愛」。

另也有網友回應，「認真回，以前在義大利麵店打過工，白紅青醬的銷售比例大概是4:2:1，因為醬料要前一天備，所以知道，不過這是二十年前的事了，現在不清楚」、「都喜歡，但如果加焗烤必選白醬」、「你當我墨魚派是塑膠嗎」、「講粉紅醬我直接暈，在一起吧」。話題引發討論。

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