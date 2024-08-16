身高152公分！男友媽嫌矮勸分手　網看傻：哪來的優越感

▲原PO被嫌矮。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

如果因為身高被反對，還要繼續交往嗎？近日有網友發文表示，她身高152公分，被男友媽媽嫌棄太矮，甚至反對兩人交往，因此她就想知道，這樣她還要繼續和男友走下去嗎？未來若真的結婚，會不會有什麼影響？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「因身高矮被反對」為標題發文，提到她的身高152公分，男友身高172公分。由於男友的母親對她的身高感到不滿，覺得她太矮，因此反對兩人的戀情。

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原PO透露，儘管她的男友並不在乎她的身高，並堅決表示要和她在一起，但她仍然擔心這會影響他們的未來。她擔心的是，男友的母親可能已經對她產生了偏見，若兩人之後真的結婚了，會不會有什麼影響？像是他們的小孩身高若遺傳到她，可能會被男友的家人責怪。因此，她就詢問眾人，她應該繼續這段感情嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他媽媽討厭你的話，不管你做什麼都會被討厭，小孩如果笨，會說遺傳到你；小孩長得矮，也會說遺傳到你；小孩學壞，也會說你沒教好」、「其實不喜歡你，什麼都可以是理由的」、「172很高？ 笑了，我184都不敢說很高了」、「哪來的優越感嫌棄人家」。

還有網友表示，「也不好說，我爸163我媽151，可是我有178」、「我阿姨15x，姨丈16x，三個兒子最矮的180，最高的190」。