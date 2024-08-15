男友買國產車！她嫌「沒上進心」很丟臉　網罵爆：你買進口車啊

▲很多人都會買車代步。示意圖，與本文無關。（資料照／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會買車代步，近日就有女網友發文表示，男友月收入5、6萬元，卻開國產車，讓她覺得對方沒有上進心、很丟臉。貼文曝光後，大票網友都搖頭，「你自己先有車再來嘴，不然你才是拿不出手的那個」、「你不會自己買嗎」。

女網友在Dcard上，以「會接受另一半開國產車嗎」為標題發文，提到男友月收入落在5、6萬元左右，開的是國產車。她透露自己過去其實沒有覺得開國產車怎麼樣，但最近卻覺得很丟臉。

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原PO認為，國產車的配備普遍不好，而且身邊朋友的另一半幾乎都開進口車，所以她有時候就會覺得自己的男友很沒有上進心，大家怎麼想？

貼文曝光後，大票網友都直呼，「薪水5、6萬但貸款很多錢買BMW你應該會嫌他不自量力，勸分，放過你男友，去找個富二代」、「你買進口車給他開啊！你的月薪是多少？如果比他少，真的不知道在嫌什麼」、「你收入多少？ 自己有車嗎？丟臉就分手」、「開什麼車不重要，是否會理財，有多少存款才重要」。

話題雖引發討論，但也有網友質疑，「每日釣魚文」、「看她都不回應該只是引戰而已吧，沒必要認真」、「故意討罵嗎」。