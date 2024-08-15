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測出來是I人！他自認「社會化失敗」　過來人搖頭：反而是好的

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO是I人。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

MBTI近來相當流行，也因此有不少人會自稱是I人或E人。I人通常是指比較喜歡獨處、需要自己空間的人；E人則相對喜歡社交、樂於與人互動，就有網友好奇，相比同事的熱情，身為I人的他實在很不擅長社交，I人算不算社會化失敗？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「I人算不算社會化失敗」為標題發文，提到他是個典型的I人，自認邊緣，也不常與以前的朋友聯繫。他進入職場後，雖深知主管、同事很熱情，但他實在不擅長聊天，所以往往難以讓話題延續下去。

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原PO表示，他常覺得自己的社交能量很低，走路會避開他人視線、避免與同事接觸、聚餐不太講話，盡可能降低存在感，不過，他其實還是想融入大家的。而這樣的狀況就讓他不太喜歡自己，也覺得自己社會化失敗。

▲▼上班,主管,上班族,開會,加班,老鳥,菜鳥。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「I人在多數職場都很吃虧，確實難融入社會」、「我也是I人，剛出社會時雖然工作表現都不錯，卻都因為人際互動的關係，時常更換工作」、「社會上I人那麼多，沒有那麼慘」、「I人是懶得社交，你這是社交能力差」、「不論哪一類型的人，只要自己開心過每一天，喜歡每一天的自己，都是好人」、「別被I或E限制住了，如果你想讓自己成為比較外向的人，可以慢慢練習喔」。

還有網友分享，「我也是不喜歡社交，以前求學時期我很聒噪、愛拉著人聊天，但現在長大了，看了太多社會面孔，我覺得人都是虛偽的，職場上維持禮貌跟保持一定距離反而是好的」。

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