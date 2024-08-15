天菜男耳機「卡一堆耳垢」暈船妹清醒了！一票共鳴：真的不行

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林東良翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在一段關係中「暈船」，有時卻會因為對方某些舉動，瞬間清醒「下船」。就有一位女網友表示，前陣子遇到心目中的天菜，兩人曖昧好一陣子，有天約出去玩。當時男方提早到約定地點，靠牆戴著耳機滑手機，可就在拿下耳機時，原PO看到上面居然卡滿耳屎，「在那之後我感覺我自己下船了」，引發眾人熱議。

女網友在Dcard發文「他的耳機是我的暈船藥」，提到前陣子認識一個男生，長相完全是她的菜，兩人相處起來也很合、聊天很自在，男方對她也還不錯，於是原PO就這樣暈船了。後來她聽說男生也有點感覺，兩人就都更積極，還曖昧了好一陣子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來有次男生約她出去，當天到約定地點時，男方已經提早到了，正戴著耳機靠牆在滑手機。她就走過去問對方在聽什麼，男生便拿下耳機回答，並問她要不要聽聽看，「正當我要接過耳機時，我看到上面沾滿了耳屎…黃黃一坨坨卡在耳機上，甚至堵住了整個耳塞。」

原PO趕緊婉拒，「我突然覺得，基於衛生我還是不要跟他借耳機好了，我跟他說沒關係，然後就跟他看展了。」結果後來她就感覺自己默默下船，沒有之前那麼喜歡對方了。貼文令不少人笑出來，「真的好突然，好壞，但對不起這個我也不行」、「懂那一瞬間下船的感覺，尷尬又錯愕」、「我以為你問他耳機裡在聽什麼的時候，他會回你聽的是誓言版的求佛…」

也有網友表示理解，「完全不能接受耳機有這種垢…」、「每天戴上拿下的，自己看到都有點噁吐了」、「雖然他自己也不願意，但是類似這樣濕耳的確實應該藏一下，是不用這樣大方的讓人看到你的耳機，更何況是還想借人，怎麼可以這麼不在乎？也讓人懷疑他對衛生習慣的標準？我自己也是有點濕耳，耳機常常這樣，要時常清潔，所以不可能借人戴我的耳機。」