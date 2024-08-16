登革熱高峰期！花蓮6例境外確診　醫籲：主動告知旅遊史

▲花蓮縣衛生局宣導認識及防治登革熱。（圖／花蓮衛生局局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期為颱風季節，颱風降雨影響易孳生病媒蚊及疾病正值登革熱流行季節，各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，定期巡查清除家戶內外積水容器，加強環境整頓與消滅孳生源，避免病媒蚊繁殖，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，請醫療院所適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，國內今年截至8月13日，已累計166例本土登革熱病例，其中高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，另外，境外登革熱確診病例167例，其中花蓮縣有6例境外登革熱確診病例，感染國家以東南亞國家為主，分別為印尼、馬來西亞、泰國、馬爾地夫及菲律賓等，境外移入風險持續。提醒民眾若近期因旅遊或公務等前往東南亞國家，請做好防蚊措施並隨時進行自我健康監測。回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，以利正確診斷治療。



朱家祥指出，登革熱由「埃及斑蚊」或「白線斑蚊」為傳播媒介，蚊子叮咬高峰期為日出後的1~2小時，以及日落前的2~3小時，但在其他時間，蚊子仍可能會活動覓食；因此，任何時間若置身於有許多蚊蟲的地方，請務必做好防蚊措施。民眾戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，或使用政府機關核可的防蚊藥劑（含有敵避DEET）、派卡瑞丁picaridin）或伊默克IR3535成分，家中裝紗門和紗窗有助於防止蚊蟲進入室內。清除登革熱孳生源四大訣竅－澈底落實「巡、倒、清、刷」：

1.「巡」─經常巡檢，檢查居家室內外可能積水的容器。

2.「倒」─倒掉積水，不要的器物予以丟棄。

3.「清」─減少容器，使用的器具也都應該澈底清潔。

4.「刷」─去除蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。

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▲防治登革熱應落實清除孳生源「巡、倒、清、刷」四大訣竅。



花蓮縣衛生局呼籲民眾及醫師，切莫對登革熱疫情掉以輕心，依據傳染病防治法第3條規定，登革熱為第二類法定傳染病，須於24小時內通報，違反依同法第64條處新台幣九萬以上四十五萬以下罰鍰。因此，提醒醫療機構及醫師，發現疑似病例時，應於時限內通報當地衛生主管機關。

民眾如經醫師診斷為感染登革熱，請遵照醫師指示服藥，多休息及多喝水，發病後5日內應避免被蚊蟲叮咬，以降低登革熱重症之發生。防止病媒蚊孳生，才是預防登革熱的根本方法，徹底清除積水容器，遠離登革熱的威脅。

登革熱相關資訊可參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），國內免費防疫專線1922或撥花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。