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腸病毒重症致死率3成！醫曝幾種症狀速求醫　接種疫苗保5年安全

▲▼醫師提醒，若幼兒出現嗜睡、意識模糊、肢體無力、肌肉抽搐、持續嘔吐或呼吸急促等症狀立即就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師提醒，若幼兒出現嗜睡、意識模糊、肢體無力、肌肉抽搐、持續嘔吐或呼吸急促等症狀立即就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

炎炎夏日，正是腸病毒流行之際，尤其是6歲以下的孩子，更容易受到腸病毒的威脅。一名男童因感染腸病毒，全身長滿紅疹，包括四肢和屁股，難忍身體不適，讓在旁的爸爸十分心疼。門諾醫院小兒科主任吳俞哖呼籲，為預防腸病毒重症發生，門諾醫院引進「腸病毒71型疫苗」，提供民眾自費接種，保護孩童健康。
 
夏季與初秋是腸病毒的好發季節，尤其對於幼兒來說，感染風險更高，其中又以腸病毒71型最容易引發肢體麻痺、神經麻痺、吞嚥困難、甚至出現腦炎等重症，不少家長因此而擔憂。小兒科主任吳俞哖提醒家長，重症的發病過程非常迅速，可能在數小時到數天內導致死亡，致死率超過3成，雖然大多數腸病毒感染都屬於輕度病例，但少數可能演變為重症，呼籲家長不可輕忽。

▲▼醫師提醒，若幼兒出現嗜睡、意識模糊、肢體無力、肌肉抽搐、持續嘔吐或呼吸急促等症狀立即就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

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▲▼對於大部分的小朋友，接種疫苗是一個有效的預防腸病毒方法。
 
腸病毒常見的症狀包括發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍，以及手掌和腳掌出疹或水泡等。大多數孩子會在一周左右康復，但若出現嗜睡、意識模糊、肢體無力、肌肉抽搐、持續嘔吐或呼吸急促等症狀，應立即就醫，這些可能是重症的徵兆。小兒科主任吳俞哖表示，為了預防感染和重症風險，鼓勵家長及早為孩子接種疫苗。

▲▼醫師提醒，若幼兒出現嗜睡、意識模糊、肢體無力、肌肉抽搐、持續嘔吐或呼吸急促等症狀立即就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
雖然「腸病毒71型的疫苗」適合大多數的嬰幼兒施打，但接種前仍需醫師評估。小兒科主任吳俞哖指出，免疫力低下或正在急性感染期的孩子，如有發燒，則不建議施打。不過，對於大部分的小朋友來說，這是一個有效的預防方法。
 
帶著1歲半女兒前來施打疫苗的吳姓媽媽表示，看到附近鄰居的孩童相繼罹患腸病毒，不僅孩子身體不舒服，家長在照顧上也相當辛苦，得知目前可自費施打疫苗，趕緊帶著孩子來評估施打，希望能夠給孩子多一重保護。

▲▼醫師提醒，若幼兒出現嗜睡、意識模糊、肢體無力、肌肉抽搐、持續嘔吐或呼吸急促等症狀立即就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

「腸病毒71型的疫苗」適合大多數的嬰幼兒施打，但接種前仍需醫師評估。
 
醫師進一步說，接種腸病毒疫苗並不表示完全免疫，因為腸病毒種類繁多，無法針對每一種腸病毒都提供免疫保護力。但接種疫苗確實可以降低感染腸病毒的風險以及減少重症的發生。疫苗接種後，較常見的副作用包括接種部位局部疼痛、紅腫等症狀，通常都是輕微的，可用冰敷等方式來緩解。
 
門諾醫院表示，「腸病毒71型疫苗」適用滿2個月至未滿6歲的幼童，依疫苗廠牌與年齡不同須接種2~3劑，接種費用每劑約3600元至4300元不等，疫苗抗體可維持至少五年，對家長來說，避免疾病為孩子與家庭帶來的辛苦，同時也減少可能產生的醫療費用，疫苗接種或許是一個值得家長參考的選擇。
 

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