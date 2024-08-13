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熱炒店開戰「打完收工」沒現場！他衝醫院驗傷提告　警1招抓3人

▲自強二路這家熱炒店日前發生一起酒後糾紛衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲自強二路這家熱炒店發生一起酒後糾紛衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區自強二路一家熱炒店發生衝突案件，警方獲報趕到現場，不過抵達時已經沒有衝突，也沒有傷者，未發現任何的「現行犯」，警方抄錄在場客人資料留下相關線索，果然沒有多久之後，一名男子前往派出所提告傷害，表示自己是在熱炒店被打受傷，依照警方當下查抄資料指認3名嫌犯。

這起案件就發生在12日凌晨，一名35歲林姓男子前往五甲派出所報案，表示自己在自強二路熱炒店被人毆打受傷，在醫院取得診斷證明書之後報案，雖然稍早之前警方已經有接獲這家熱炒店有衝突發生，但是抵達時沒有發現有衝突以及傷者，沒有犯罪現場也沒有現行犯，只能查抄在場人員資料後離去。

還好有抄查在場人員資料，所以警方拿出資料讓林姓男子一一指認，確認他要提告誰，他表示有三名認識的友人，一名28歲的黃姓男子因為還在熱炒店，所以立刻被帶回派出所，黃男在接受筆錄時就承認自己有動手。另外31歲的陳姓友人以及27歲的劉姓友人因為已經離開，警方也立刻通知到案說明，而兩人到案之後都表示「是因為酒後口角衝突，過程當中有拉扯，才發生毆打」，其中陳姓男子也坦承自己有動手。不過因為都是事後通知到案，並非是「現行犯」，所以警方在偵訊之後，將他們以傷害罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

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