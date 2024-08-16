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AI半導體液態腫瘤影像系統　追蹤復發癌新選擇

▲花蓮慈院癌症研究中心主任許仁駿（右起）與醫華生技公司董事長黃忠諤、董事黃威喬，在「AI半導體液態腫瘤影像檢測系統」前合影。（圖／慈濟醫學中心提供）

花蓮慈院癌症研究中心主任許仁駿（右起）與醫華生技公司董事長黃忠諤、董事黃威喬，在「AI半導體液態腫瘤影像檢測系統」前合影。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院癌症研究中心與醫華生技公司合作開發「AI半導體液態腫瘤影像檢測系統」，整合半導體、人工智慧分析、光學系統、分子病理學和精密機械技術，是新一代精密細胞檢測設備，已於去年底取得花蓮縣衛生局自費醫令，這套檢測系統可以幫助癌症病人監測血液中是否有復發的癌症細胞，提早制定新的治療計畫。

花蓮慈院癌症研究中心主任許仁駿表示，「液體切片」是癌症檢驗新趨勢，具有安全與取材方便等優點，可以輔助傳統的病理檢體；液體切片循環腫瘤 DNA (cfDNA/ctDNA)、循環腫瘤細胞 （Circulating Tumor Cell，CTC）、與外泌體等三類，目前外泌體尚在研究階段。

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在花蓮慈濟醫院癌症醫學中心許文林副院長支持下，許仁駿主任於2019年開始參與醫華生技公司這項創新開發計畫。醫華生技公司董事長黃忠諤指出，每個細胞都有不同的形狀、核型、徵狀，幸有許仁駿主任參與研究，所開發的血液檢測晶片，是以台灣半導體科技，結合人工智慧軟體、分子病理學，發展出這套癌症檢測系統，之後也邀請多家醫院參與臨床實驗計畫。

許仁駿主任說，過去循環腫瘤細胞技術只能驗證有沒有癌細胞存在，但經過近幾年的臨床測試，醫華生技Nano CAST這套系統已能將癌細胞加上生物標記（biomarker），與定位點（GPS），看到癌細胞的所在位置。受新冠肺炎疫情影響，自2022年底，雙方才開始將這套系統運用在乳癌、肺癌、肝癌、大腸癌、攝護腺癌等病友定期追蹤的臨床驗證上。

過去癌症複檢主要是靠正子攝影（PET），但復發的腫瘤一定大於0.3公分才可能被揪出來；許仁駿主任指出，Nano CAST這套系統是連單顆癌細胞（5-10μm）都有辦法捕捉到，目前驗證結果，約比傳統PET正子掃描提前半年發現復發轉移證據；相關技術也獲得國際知名期刊肯定。

黃忠諤董事長補充指出，目前在循環腫瘤細胞檢驗中，只要有殘存就等於找到復發的證據，這過程只要抽出8CC的血，分別放進Nano CAST四座儀器中，即可找出癌細胞進行分析，找出不同表達蛋白的癌細胞，醫師即可依據檢查結果盡早調整用藥或修訂治療計畫，幫病人爭取更多存活機會。

花蓮慈濟醫院於去年底取得自費醫令，原計畫在四月就定位的AI半導體液態腫瘤影像檢測系統，卻因403地震、7月風災，延至八月上旬，才自南迴公路北運至花蓮慈院，並在9日完成四座檢測系統裝機。8月16日，許仁駿主任也將在菲律賓馬尼拉登場的2024臺菲高階醫療論壇分享包括Nano CAST的與癌症醫學相關創新研發的進展與成果。

許仁駿指出，初步這套檢驗將運用在癌症病友定期追蹤的自選項目，雙方還將朝預防醫學早期癌症檢測發展，目前已擬定計畫進行早期篩檢臨床測試，希望未來只要經由抽血，透過這套檢測系統，即可精準找出不正常的腫瘤循環細胞是屬於哪一類癌，並且制定治療方法，也為因害怕檢查疼痛或是沒時間的民眾找到新方法。
 

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