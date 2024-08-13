癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人不想他這麼痛苦含淚同意

▲台中一名張男4月被檢測出肝硬化合併肝惡性腫瘤，人生盡頭，希望能拔除呼吸管，讓家屬心疼不已，決定讓他好好離世。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名70歲聾啞人士張男罹患肝硬化合併肝惡性腫瘤，住院後接受一系列治療，張男意識清楚時，總會用手語問「何時能拔掉嘴上的管子」，後來病情惡化，仍用最後力氣摸著氣管內管，讓家屬心痛問「拔管，可以嗎？」家屬共同意願均不想讓張男如此痛苦，最終選擇安寧拔管，舒適離去。

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▲豐原醫院消化外科主任袁天民進行手術，清除髒腹水、放置空腸餵食造口，改善病人困境。（圖／豐原醫院提供）



豐原醫院說，張男原本身體硬朗、能自理，今年4月因腹痛就醫，發現是肝硬化合併肝惡性腫瘤，經評估後採保守治療，惟張男仍持續腹痛，檢查出腹膜炎。張男家人希望維持保守治療、疼痛控制，但嗎啡止痛效果不佳，才由消化外科主任袁天民進行手術，雖無法解決惡性腫瘤問題，但可以清除髒腹水、放置空腸餵食造口，改善病人困境。

隨著時間流逝，張男開始由空腸餵食造口餵食牛奶，看似順利的狀態，卻因張男體力虛弱無法順利訓練拔除氣管內管，加上黃疸指數、肝毒素升高，變成突發性肝衰竭。

原本意識清楚的張男，會用手語問何時拔掉嘴巴上的管子？漸漸轉變為意識不清的肝昏迷，已經無法比手語溝通，只能用著最後的力氣把手撫在氣管內管上，仍無語問著家人何時可以拔掉嘴上的管子。

女兒、家屬心疼不已，多次詢問醫療人員「拔管，可以嗎? 」袁天民明白此情，會同胸腔內科、安寧療護團隊醫師、社工召開家庭會議，確認家人共同意願為「不捨病人繼續痛苦，舒適就好」，經醫師確認，病人已無法表達自主意願，由家人做最後決定安寧拔管，讓家人陪伴身邊及道別，讓張男最後一程安心離去，不要繼續痛苦。