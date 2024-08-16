天災預言應驗？加州驚見「地震魚」漂屍海灣　2天後真的搖了

▲加州聖地牙哥海灣，出現一條皇帶魚的遺體。（圖／翻攝Facebook／Scripps Institution of Oceanography，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國加州海邊10日出現一條俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish），不過已經死亡。沒想到，2天過後，洛杉磯果然發生規模4.4地震。

《紐約郵報》報導，這條皇帶魚尚未成年，身長達12英尺（約3.6公尺），牠的遺體漂到聖地亞哥「拉荷亞海灣」（ La Jolla Cove），被划獨木舟及潛水的民眾發現後通報。

加州大學聖地亞哥分校（UC San Diego）斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）已經接手解剖，試圖釐清皇帶魚的死因，以及牠的遺體如何進入淺水區。

民間多年來謠傳，皇帶魚現蹤是大地震或海嘯的預兆。果不其然，洛杉磯12日中午發生地震，美國地質調查局（USGS）起初通報規模4.7，之後下修為4.4，震央位於高地公園（Highland Park），但震源深度僅7.5英里（約12公里），因此全區都感受到明顯晃動，幸好沒有造成太大損害與傷亡。

根據海洋保護中心（Ocean Conservatory）等資訊，皇帶魚「非常巨大、長相奇怪」，身體呈現銀色長條狀，身長可達30英尺（約9公尺），還擁有一雙巨大眼睛，以及特殊的紅色絲狀魚鰭。

由於皇帶魚通常棲息於深海，因此人類很少見到其蹤跡，就連屍體也鮮少漂至淺水區，因此上周的發現極其罕見。事實上，1901年以來，加州僅有20條皇帶魚被沖上岸。