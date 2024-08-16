警報比地震提早3秒「有什麼意義？」　網曝2動作超重要

▲07:35國家警報。（圖／記者葉國吏攝）



記者施怡妏／綜合報導

今日（16日）上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，最大震度4級，不少人都被國家警報聲吵醒，不過，有網友指出，警報比地震早了3秒，當下根本來不及反應，如果可以提早10秒通知就好了，好奇警報的意義是什麼？對此，有網友點出2事情超重要。

有網友今早在PTT發文，「預警地震有什麼意義？」地震警報提早3秒響起，當下他跑到魚缸旁，看著水搖來搖去，沒有溢出來，認為如果是提早10秒，可以做更多事情，「住在高樓的人是能幹嘛？」

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貼文曝光，網友表示，3秒就夠避難了，也可以在災害來臨前趕快關火，「3秒夠你躲起來了」、「你可以趕快找地方躲」、「你在煮飯的話可以馬上關火啊，避免災害」、「很有幫助吧，譬如烹飪中可以趕快關火」、「光是住房的熄火，離開危險地方就很多幫助了」。

其他網友則表示，「你不跑別人想跑啊」、「地震開始震又不是瞬間出意外，幫你多爭取幾秒不好嗎」、「你沒在幹嘛，就當然沒差」、「大便到一半快處理」、「讓你穿好褲子，免得被發現時沒穿褲子」。

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

今天上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，震央在花蓮縣政府東南方34.2公里處，深度9.7公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市、台東縣長濱、宜蘭縣澳花、南投縣奧萬大、台中市梨山、嘉義縣番路、彰化縣彰化市、雲林縣麥寮。