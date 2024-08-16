政治獻金登載錯誤連篇　柯文哲：96萬便當是要吃多久？

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波燒不停，日前爆出兩張960元、110元的便當發票錯誤登載成「960,110」，等於花96萬買便當，引發外界議論。對此，柯文哲16日說，「選舉過程當中，像是登打這種錯誤，知道就好，把它改正，只是說登錄時真的應該要嚴謹一點」，2張發票 960元、110元寫在一起，便當變成96萬，那是要吃多久？

▲民眾黨主席柯文哲16日受訪。（圖／記者陳家祥攝）



柯文哲競選經費用途不斷遭到外界放大檢視，媒體人黃智賢15日列出柯文哲經費支出申報，光是面紙費就要900萬，衣服甚至買到1100多萬，怒批根本是努力花、使勁花，「有一種全力把錢洗出去的既視感！」

對此，柯文哲說，這要看細項才知道買多少量，「我想單一面紙大概不會那麼多啦，應該還有什麼菜瓜布那些」，選舉期間全台灣所有志工在幫忙發面紙那些，其實真的要全部算起來，應該量不小。

柯文哲說，選舉期間常常因為很緊急又單一的事件，所以價錢要跟市面完全一樣、甚至更低，很難啦，「所以這個，當然不好意思說人家發選舉財，但是選舉就是這樣，你要說差10倍那太離譜，若多個1.2倍、1.3倍，我覺得是有可能」。

而針對96萬便當費的離譜登載錯誤，柯文哲說，那一張也是大烏龍，根本就是兩張發票數字連續寫在一起，這也不對，「選舉過程當中，像是登打這種錯誤，知道就好，把它改正，只是說登錄時真的應該要嚴謹一點」，2張發票 960元、110元寫在一起，便當變成96萬，那是要吃多久？

