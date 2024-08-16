高雄大茗「無薪班」遭炎上！總公司2度聲明再被嗆：甩鍋給員工？

▲高雄大茗岡山店遭控壓榨員工。（圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書粉專）

記者閔文昱／綜合報導

高雄一名男子近日在社群平台公開指控，受雇於大茗本位製茶堂岡山店的期間，遭遇到不少不合理的壓榨事件，包括颱風天無薪上班、資遣卻沒收到資遣費等。事件在網路發酵後，大茗總公司也在24小時內兩度發出聲明止血，然而第2篇聲明中，卻又被網友抓包2漏洞，掀起一片罵聲。

該員工日前在臉書「爆料公社」表示，他今年6月開始在大茗本位製茶堂工作，7月24日因為工作疏失，有幾樣物料沒有記錄到，於是立即承認錯誤、想要回店內彌補，但主管不理，表示已經特別提醒過怎麼做，要求他在7月25日颱風天時無薪上班。

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該員工還爆料，他發現7月間，晚上8點至9點的薪水沒有發放，對此提出問題後，主管證實7月開始打烊後不記薪，並稱之前有支付薪水只是試行，評估後認為沒有需要。當他指出這已違反《勞基法》時，主管則嗆聲說「你無法接受公司規定，那就不用繼續委屈你了」，並立即要求員工離職。

▲高雄飲料店發明無薪班，要求工讀生颱風天上班，還不給薪水。（圖／翻攝臉書／爆料公社，點圖可放大）

對此，大茗總公司15日晚間二度發出聲明，證實加盟主未遵循《勞基法》，已全面終止與該加盟主加盟授權關係，除了高雄岡山店外還有高雄楠梓店，對方也不得再以加盟主之名對外進行招募、營運等相關行為。公司強調，對每一位認真、負責的夥伴珍重且珍惜，在門市停業期間導致權益受損的夥伴，將安排專人輔導、協助確認後續職涯方向。

不過，該聲明的第1點提到，「本公司全面終止與該加盟主加盟授權關係，其中包含但不限於『高雄岡山店』及『高雄楠梓店』之經營權利」，被網友質疑只要隨便找一個人頭掛名就能繼續經營；而第3點特別強調保存效期的說法，也被認為是想甩鍋給員工，指責該員工犯錯才導致無薪班。

▲大茗總公司2度發出聲明回應。（圖／翻攝自翻攝大茗本位製茶堂臉書粉專，點圖可放大）

此聲明一出，不少網友紛紛在大茗粉專砲轟，「請問你的聲明第3點，好像是在說明員工未填寫實際效期而導致無薪班的產生，似乎是在講員工的缺失部分比較大欸，那能否請針對考核不及格，及早晚交接未如預期而導致扣錢的部分說明呢？」、「聲明第一點擺明就是換個人頭掛名經營而已」、「換個人頭掛名就可以繼續黑心拗員工了」、「掛羊頭賣狗肉，到時候隨便找一個人頭就一樣能繼續開只是掛名不一樣而已，有本事學可不可直接解約拆招牌」。

截至16日凌晨，大茗總公司尚未再度回應。