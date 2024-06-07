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看《木曜4》爆尷尬！骨灰級鐵粉「狂做1事」超掙扎　一票人點頭

▲看《木曜4》爆尷尬！骨灰級鐵粉「狂做1事」超掙扎　一票人點頭。（圖／翻攝自YouTube／木曜4超玩）

▲近期的直播被鐵粉嫌無聊。（圖／翻攝自YouTube／木曜4超玩）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTube頻道《木曜4超玩》去年在員工集體離職後，製作人陳百祥也選擇出走。就有資深鐵粉直言，此後節目風格劇變，但仍咬牙繼續支持，然而最近兩集直播讓他完全看不下去，只好重溫過往經典片段。

一名網友在Dcard表示，「從阿公cos寶可夢就開始看木曜四了，看著一個個成員的加入，促成後面的六大金剛，曾經真的很熱愛木曜四，成為每周四期待的環節，但不知道從什麼時候開始，好像什麼都變了。」

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他接著感嘆道，「大概是百祥離開之後，整個節目的風格都大變動，不是說不好，但就是略顯尷尬又沒有很好看，剪輯也沒有以前那麼豐富。最近兩集的直播，原班人馬剩下邰哥，百X果那集，不是因為百靈果的關係，但真的痛苦到看不下去，太尬了。」

▲資深鐵粉擔心節目的未來。（圖／翻攝自Dcard）

▲資深鐵粉擔心節目的未來。（圖／翻攝自Dcard）

最後，身為鐵粉的他直言，現在只能重溫兩三年前、甚至更久遠的片段，來回味那段輝煌的時光了。

對此，不少粉絲很有感，紛紛回應「現在出國就一定要水好幾集，感覺內容都很流水帳」、「法國行到底要分幾部，有夠難看」、「邰哥本來就是很懶又隨性的藝人，現在這樣只是露出原型」、「陳百祥離開前就沒有很想看了，印象是在疫情那時候的民宿，整個太敗好感」、「以前的一日系列也是經典，我是只有看影片，沒看直播；但一日系列越來越有工商味道後，就沒再看了。可以接受中間插工商時間，但整部看起來像工商就覺得算了」。

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