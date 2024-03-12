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看兒盟道歉！人渣文本「給5字評價」　網秒憶：砸3.7億買辦公室

▲▼兒盟董事長出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲兒盟董事長出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北市1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，卻遭劉姓保姆姊妹凌虐致死，引起國人撻伐。筆名「人渣文本」的學者周偉航對此也發表看法，直言兒福聯盟「過太爽」；而網友也翻出兒盟曾砸3.7億買辦公室的舊聞，吐槽「收錢不手軟，出包就深表遺憾。」

周偉航在粉專「特急件小周的人渣文本」發文，轉貼兒盟第一時間發的聲明，上面提到「過去曾與本案保母合作過一次，此次基於互信再次選擇合作，未料竟會發生虐兒致死案，深感震驚與遺憾，同時也向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。」

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▲周偉航發表看法。（圖／翻攝自臉書／特急件小周的人渣文本）

▲周偉航發表看法。（圖／翻攝自臉書／特急件小周的人渣文本）

對於此說法，周偉航不以為然，忍不住吐槽「日子過太爽。」而網友們也點頭直呼，「都過得太安逸了」、「大家都基於互信原則就好了，世界大同」、「募款時會出現的單位」、「這個案子兒盟也要負責任，日子過那麼爽」、「這些聯盟協會的高官，收錢不手軟，出包就叫工讀生發個新聞稿表示遺撼，明天又是快樂的一天。這些民間的大官，真的過超爽，永遠沒有責任」。

不僅如此，網友也翻出舊聞，表示兒福聯盟原本的辦公室位在長安西路，後來於2019年11月，豪砸3.7億買下內湖瑞光路一整層辦公室。

其實，當時就引發一波退捐潮，兒盟執行長白麗芳也召開記者會說明，表示考量到民眾交通方便，不能把辦公室設置在太偏僻的地方，強調之所以買下內湖辦公室，是為了機構永續發展，絕沒有炒房之說。

▲▼兒福聯盟位在內湖瑞光路新址外觀,七樓空景。（圖／記者林振民攝）

▲兒盟當時買辦公室選在內湖，稱為了民眾方便。（圖／ETtoday資料照）

稍早，兒盟董事長林志嘉親上火線開記者會說明，率領兒盟主管向男童家屬、社會大眾鞠躬致歉。

林志嘉也強調，兒福聯盟成立到現在32年，最主目的就是照顧孩子，現在這孩子生命的殞落，就如同他們的孩子生命殞落，讓他們非常非常的痛，「對於社工人員沒有辦法有事先警覺，而去阻止這種事情的發生，也完全沒辦法接受，覺得非常非常的內疚，對我們團體來講，這是沒辦法對社會交代的事情。他已要求這位社工人員要勇敢地面對社會，勇敢地配合司法的調查，未來兒盟也會避免類似情形再發生。」

ET快訊
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