加薩死亡人數破4萬　最新一輪停火談判卡達重啟

▲以色列轟加薩學校，造成巴勒斯坦難民死亡。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社



為阻止戰火蔓延，加薩停火談判15日在卡達重新展開。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，以色列與哈瑪斯戰爭罹難人數來到4萬人，為達成協議增添壓力。

一名知情人士向法新社證實，目標停止以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭並確保人質獲釋的談判已在卡達首都杜哈重啟。

但消息人士並未透露，哈瑪斯是否有派遣任何代表出席。以色列方面與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）計劃參與談判。

美國國務院表示，在會談開始之前，國務卿布林肯（Antony Blinken）與卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）已向伊朗、哈瑪斯和以色列發出含蓄警告，稱「區域內任何一方都不應採取行動，破壞為達成協議付出的努力」。

美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）昨天在黎巴嫩首都貝魯特表示，他與黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）同意，「沒有更多時間可以浪費，任何一方都再也沒有正當理由進一步拖延」。

法國、德國和英國12日也發出類似訊息，一致強調達成加薩停火「不能再拖延」，並且敦促伊朗及其盟友不要「進一步升高」區域緊張局勢。