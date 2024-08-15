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哈瑪斯不參與加薩停火談判　伊朗恐報復襲擊以色列

▲▼加薩戰火。（圖／路透）

▲哈瑪斯拒絕出席新一輪加薩走廊停火談判，令透過協商阻止伊朗襲擊以色列的希望更顯黯淡。（圖／路透）

文／中央社

哈瑪斯今天表示，不會參加預定明天在卡達舉行的新一輪加薩走廊停火談判。儘管伊朗消息人士稱休戰將能阻止伊朗襲擊以色列，透過協商達成休戰的希望更顯黯淡。

路透社報導，美國表示預期間接會談明天在卡達首都杜哈（Doha）如期舉行，且仍有可能達成停火協議。然而美國新聞媒體Axios報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將原本預計昨天出發訪問中東的行程延期。

3名伊朗高階官員曾說，只有加薩走廊（Gaza Strip）停火協議能阻止伊朗直接報復以色列。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）上月在伊朗境內遇襲身亡，伊朗歸咎於以色列並矢言為他報仇。

以色列政府指將派代表團參與明天談判，但哈瑪斯要求為實施一項它已接受的方案制定可行計畫，而不是舉行更多會談。

哈瑪斯高階官員朱瑞（Sami Abu Zuhri）告訴路透社，哈瑪斯堅定支持它於7月2日收到，以美國安全會議決議及美國總統拜登（Joe Biden）演說為基礎的停火方案，且他們準備好立刻就實施機制展開討論。

朱瑞還說：「參與新一輪談判，只是讓占領方強加新條件，以及利用談判迷陣進行更多屠殺。」

哈瑪斯希望達成的協議，是以結束戰爭、以色列軍隊撤出加薩走廊為釋放人質的基本前提。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則說他只會接受暫停作戰，以便盡可能換回更多人質，他一再重申唯有消滅哈瑪斯才能結束戰爭。

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