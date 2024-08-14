爸爸出門報戶口　加薩龍鳳胎「出生才4天」在家被炸死

▲庫姆桑去報戶口，剛出生的兒子和女兒卻被炸死。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

加薩一對龍鳳胎僅出生4天，就在以色列的空襲中死亡，他們的母親與祖母也不幸喪生。據悉，孩子的父親當時剛好出門，要去幫他們報戶口，未料途中接獲噩耗。

BBC報導，庫姆桑（Mohammed Abu al-Qumsan）出發前往地方政府辦公室，替剛出生4天的兒子艾瑟（Asser）和女兒艾塞兒（Ayssel）報戶口，卻接到鄰居打電話表示，他們的家被轟炸了。

《美聯社》報導，戰爭剛爆發時，這家人遵守以軍命令撤離加薩市，前往中部的代爾拜萊赫（Deir al Balah）尋求庇護，庫姆桑卻仍在空襲中失去所有至親，「我不知道發生了什麼事。我聽說是一枚砲彈擊中了房子。我甚至沒有時間為他們慶祝。」

哈瑪斯管理的加薩衛生部表示，戰爭期間一共115名嬰孩出生後又被殺害。以色列堅稱試圖避免傷害平民，並且把相關死傷歸咎於哈瑪斯在住宅區的活動。

針對庫姆桑一家人的報導，以軍尚未回應BBC的置評要求。

過去幾周，加薩多座類似避難所遭到攻擊。以色列10日空襲加薩走廊一間學校與清真寺，造成至少93人死亡，而此處正是安置流離失所巴勒斯坦人的據點。