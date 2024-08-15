買大量軍火！添購50架F-15IA戰機、飛彈等　以色列耗資6500億

▲以色列F-15I。（圖／以色列國防部）
記者黃聖庭／綜合報導
美國國家安全合作局（DSCA）13日公告，國務院批准以色列購買50架最新型F-15IA和25架F-15I+戰機升級及相關設備，總價估188.2億美元（約6000億新台幣），從2029年開始交付。加上其他項目包含戰車彈藥、空對空飛彈、迫擊砲彈共203億美元（約6500億新台幣）。
根據公告內容，以色列購買50架新型F-15IA戰機以及現有25架F-15I戰機升級改裝套件，其他項目包含120具F110-GE-129發動機、90套先進顯示核心處理器II、75組AN/APG-82(V)1「主動電子掃描陣列」雷達、50具AN/AAQ-13 LANTIRN導航莢艙、320具LAU-128先進中程空對空飛彈發射器、25具M61A火神機炮、180具內嵌全球定位系統/慣性導航系統設備。
▲以色列戰車位在加薩與以色列邊境。（圖／路透社）
除了戰鬥機之外，以色列還購買30枚AIM-120C-8型先進中程空對空飛彈，價值1億250萬美元（約32億新台幣）；3.2萬枚120毫米坦克彈藥，價值7.4億美元（約236億新台幣）；5萬枚M933A1型120毫米迫擊砲彈，要價6千萬美元（約19.2億新台幣）；改裝版M1148A1P2中型戰術車輛，價值5.8億美元（約185億新台幣）。
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