　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

助巴勒斯坦建國！　義大利：9月聯合國大會提出

▲▼以色列軍隊進入加薩。（圖／路透社）

▲以色列軍隊進入加薩。（圖／路透社）

文／中央社

美國、埃及、卡達今天在卡達舉行新一輪加薩停火協商，牽動中東局勢能否降溫。義大利外長塔加尼表示，他日前向伊朗外長建議，伊朗若真盼望加薩停火，應至少等此輪談判結束，再決定是否向以色列採取軍事行動。

塔加尼另透露，義大利將在9月聯合國大會期間，提出一份重建加薩計畫，義大利將在中東派出一支特遣部隊，與聯合國、阿拉伯週邊國家合作，致力促成巴勒斯坦國家誕生。

塔加尼（Antonio Tajani）接受義大利媒體新聞報（La Stampa）專訪，釐清義大利對中東衝突、俄烏戰爭所持立場。 對於以色列與巴勒斯坦問題，塔加尼重申，義大利支持「兩個民族、兩個國家」方案，義大利不像西班牙等國，直接承認巴勒斯坦國家地位，是因為現在這樣做「改變不了什麼事」，義大利現階段也無意在精神層次，對友邦以色列打一巴掌。

對於烏克蘭打進俄羅斯領土，塔加尼表示，義大利的立場是支持烏克蘭，但義大利沒有與俄羅斯交戰，因此義大利提供烏克蘭的武器僅能用於防禦，不能用在攻擊俄羅斯領土。

塔加尼日前與伊朗代外長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）通話40分鐘，塔加尼表示，在對話過程中，伊朗自認有權對以色列做出回擊，他則警告「一切都掌握在伊朗手中」，伊朗若真希望加薩停火，就不應在停火協商時發動攻擊，以免破壞和談機會。

塔加尼表示，伊朗外長未正面回應他的建議，但他認為只要有談判就有機會，美國總統拜登（Joe Biden）日前也曾致電義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），義大利與伊斯蘭國家之間溝通渠道良好，「美方非常信任義大利的對話能力」。

對於義大利將提出的具體解決方案，塔加尼說，在9月聯合國大會期間，他將在七大工業國集團（G7）層級提出一個重建加薩的計劃，不僅涉及人道救援，也包含政治、經濟層面的新局。

塔加尼解釋，義大利將派出一支特遣部隊，在聯合國與週邊阿拉伯國家合作下，致力促成「巴勒斯坦國」誕生；同時美方也已要求義大利，用憲警隊訓練一支巴勒斯坦維安部隊。

塔加尼補充，義大利對話對象只能是巴勒斯坦自治政府，不是武裝組織哈瑪斯（Hamas）。

被問到義大利為何不立刻承認巴勒斯坦建國，塔加尼表示，當哈瑪斯還控制巴勒斯坦多數地區，並聲稱要摧毀以色列時，義大利無法這麼做，「有些國家宣布承認巴勒斯坦國，又改變了什麼?」

烏克蘭日前向俄羅斯領土發動反擊，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）發言批判，執政聯盟「義大利兄弟黨」（FDI）、「聯盟黨」（Lega）多位成員也不認同。

被問到義大利是否在此事與美國、歐盟不同調，塔加尼否認，他表示義大利政府的底線很清楚，義大利站在烏克蘭這方，但義大利、北約都沒有和俄羅斯交戰，「因此我們絕對不會出兵，義大利提供的武器也不能在烏克蘭境外使用。」

塔加尼說，提供烏克蘭的武器或物資都附帶書面協議，歐盟各國可自行決定武器使用限制，不同用途需要特殊授權，美國已對烏克蘭在境外使用武器開了綠燈，但義大利不同意，烏克蘭清楚並理解義大利的立場。

ET快訊
快訊／地震搖超大！宜蘭紅綠燈掉落掛半空
快訊／地震狂搖　「台鐵4路段降速慢行」列車延誤
LIVE／規模5.7地震　氣象署最新說明
直擊／林郁婷簽到一半　突發生地震狂搖！
快訊／第4震！17:33規模4.7地震　最大震度4級
快訊／搖不停！17:33又地震　台北有感
一周內恐有規模4.5~5餘震　全台有感原因曝
「這次警報比地震快！」　各地民眾手機大響：搖一下超大力
17:06中部以北「搖超大」　網抖：蘇澳嚇到腿軟
快訊／10分鐘連3震！17:16規模4.3地震　最大震度4級
快訊／又搖了！17:16地震雙北有感
快訊／規模5.7地震！　北捷全線慢速行駛
快訊／17:06規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／17:06地震！　全台超有感
快訊／國家級警報！　台北有感地震

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

寵妻魔人？祖克柏贈愛妻「巨雕示愛」網吐槽：呃不是很好看

英國披薩店小販癌症病逝　威廉凱特致信哀悼有洋蔥

「品客洋芋片」被賣了？　瑪氏砸1兆元進行最大收購案

「跳水王子」退役後最新工作！泳池邊大露翹臀　狂吸11萬人朝聖

高壓水柱噴傷肛門！日19歲男玩水上摩托車　「屁股爆血」進ICU

烏軍逆襲！紐時：攻入俄羅斯是豪賭　需防戰線暴露弱點

飛韓班機男乘客身亡！　妻急求救「老公不動了」機上猝逝

助巴勒斯坦建國！　義大利：9月聯合國大會提出

台灣飛日本多個航班取消！安比颱風來襲　日本明取消619班機

日本正式解除南海海槽地震警報　旅宿業一周損失上億日圓

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

女友開口「問你一個問題」他求生欲強狂輸出笑翻網

寵妻魔人？祖克柏贈愛妻「巨雕示愛」網吐槽：呃不是很好看

英國披薩店小販癌症病逝　威廉凱特致信哀悼有洋蔥

「品客洋芋片」被賣了？　瑪氏砸1兆元進行最大收購案

「跳水王子」退役後最新工作！泳池邊大露翹臀　狂吸11萬人朝聖

高壓水柱噴傷肛門！日19歲男玩水上摩托車　「屁股爆血」進ICU

烏軍逆襲！紐時：攻入俄羅斯是豪賭　需防戰線暴露弱點

飛韓班機男乘客身亡！　妻急求救「老公不動了」機上猝逝

助巴勒斯坦建國！　義大利：9月聯合國大會提出

台灣飛日本多個航班取消！安比颱風來襲　日本明取消619班機

日本正式解除南海海槽地震警報　旅宿業一周損失上億日圓

台灣孩子回家！舒華、王奕翔登世運再看一次　GOLDEN WAVE這台播出

虎航股價遇「空襲」　並列19檔注意股

貿協全新品牌「360°MOBILITY Mega Shows」　開放參展報名

只差1面！　ChatGPT曾「預測巴黎奧運」中國奪下90面獎牌

剛認識就騙回家硬上！猴急男強吻男友人嘴舌乳頭　下場慘曝

快訊／地震搖超大！宜蘭羅東紅綠燈掉落垂掛半空　警消封路搶修中

雲林虎尾高中雙星閃耀　2人錄取台大醫學系創紀錄

打造台東為國際級旅遊城市　饒慶鈴獲頒2024智慧城市卓越貢獻獎

寵妻魔人？祖克柏贈愛妻「巨雕示愛」網吐槽：呃不是很好看

英國披薩店小販癌症病逝　威廉凱特致信哀悼有洋蔥

新疆路邊攤遇強風襲　大量煎餅→在地美食

國際熱門新聞

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

安洗瑩退國家隊原因曝：替前輩洗衣7年

飯店房間1物品是細菌溫床　很常被忽視

北韓招待所「美女吃到飽」　11放蕩軍官被處決

即／世衛宣布：M痘構成國際公衛緊急事件

斬了！大阪名地標「金龍」8月底斷尾求生

新娘睡伴郎　新郎婚禮上狂發性愛照

全球最乾淨航空公司　長榮、華航擠入前10

「早晨1習慣」害你瘦不下來

俄2州宣布進入緊急狀態！　烏軍：繼續多方向挺進

大阪大停電！24萬戶一片漆黑淪孤城

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

台灣飛日多個航班取消！安比颱風來襲

更多熱門

相關新聞

買50架F-15IA等大量軍備　以色列耗資6500億

買50架F-15IA等大量軍備　以色列耗資6500億

美國國家安全合作局（DSCA）13日公告，國務院批准以色列購買50架最新型F-15IA和25架F-15I+戰機升級及相關設備，總價估188.2億美元（約6000億新台幣），從2029年開始交付。其他項目還包含戰車彈藥、空對空飛彈、迫擊砲彈共203億美元（約6500億新台幣）。

邊境出現疑似敵方飛機　以色列警報大響

邊境出現疑似敵方飛機　以色列警報大響

義女排奧運奪金 非裔球星畫像皮膚遭塗淺色

義女排奧運奪金 非裔球星畫像皮膚遭塗淺色

伊朗央行驚傳癱瘓！　數據遭竊

伊朗央行驚傳癱瘓！　數據遭竊

哈瑪斯不參與停火談判　伊朗休戰希望渺茫

哈瑪斯不參與停火談判　伊朗休戰希望渺茫

關鍵字：

義大利加薩巴勒斯坦以色列中東伊朗

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

快訊／17:06東部地震　全台超有感

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面