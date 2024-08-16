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不是端木正！媒體人曝1關鍵人讓柯文哲「火燒連環船」：這只是開始

▲▼柯文哲到民眾黨黨部開會 表示要直接找律師告會計師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲陷入政治獻金申報爭議，媒體人吳靜怡說「火燒連環船，這絕對只是開始而已」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報爭議延燒，關鍵人之一的會計師端木正、木可公關負責人李文娟15日被檢方諭知交保，端木正的助理陳韋瑄則無保請回。政治評論員吳靜怡表示，陳韋瑄被檢方請回，原因是政治獻金申報資料並未竄改，顯示端拿出的資料本身有問題，「火燒連環船，這絕對只是開始而已」。

吳靜怡15日在臉書表示，柯文哲陷入競選辦公室醜聞，民眾黨企圖把所有罪推給一位會計師，可見失敗，針對被檢方約談的涉案人，端木正被諭知100萬元交保，李文娟150萬元交保，木可公關會計何璦廷50萬元交保，「何璦廷曾在眾望基金會任職，之後與李文娟一樣都有協助競辦處理帳務，領競辦薪資」。

吳靜怡接著說，時任柯文哲競選總部財務長李文宗訊後被檢方請回，看來可能是真的很負責任的說「什麼都不知道」，至於端木正的助理陳韋瑄也被請回，因為政治獻金申報資料並沒有竄改

吳靜怡直言，真正答案來了，端木正轉交給陳韋瑄的資料就出了問題，並非登打出錯，「所以是不是偽造文書做假發票，而假帳背後目的是掩蓋金流破口嗎，端木正、何璦廷、李文娟他們背後有沒有更高直屬的負責人，不是李文宗，難道還有更高的行政長官？」

▲▼端木正深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲端木正抵達北檢接受檢方複訊。（圖／記者劉昌松攝）

吳靜怡分析，柯文哲競選辦公室為什麼一直都在保護木可公關、內部作帳人員，腳本就是將所有罪過推給一位會計師，並將問題聚焦在「調節」，甚至還保證沒有一張假發票，「但從本案來看，可能偽造文書的資料就是包含了假發票，看來一再尋求外界信任的民眾黨，現在的誠信儼然掃地」。

她最後痛斥，「柯文哲黨主席，你並沒有誠實，而且還配合一起說謊，錯誤不是端木正而已，恐怕連你也都很有問題，火燒連環船，這絕對只是開始而已」。

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