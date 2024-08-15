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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

很多人想利用時圍繞身邊　黃國昌不捨柯文哲：出事後留著的人只有這樣

▲▼民眾黨團聯訪記者會 黃國昌 憲法法庭言詞辯論律師費 國家氣候變遷委員會首次會議 相關回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案持續延燒，可說是民眾黨創黨來遇到最嚴峻的挑戰，而民進黨人士與側翼至今也不斷查詢監察院網站並逐筆檢視。民眾黨立委黃國昌15日表示，民進黨選舉的帳改天再來講，等民眾黨事情處理到一段落，「這時候我不會談，不代表我手上沒東西。」另外，黃也感嘆，自己看到柯文哲心裡比較不捨的是，很多人想利用柯時，就會圍繞在身邊，但出狀況時就會發現，留在身邊的人只有這樣。

黃國昌15日晚間接受網路節目「阿姐反抗軍」訪問。主持人黃光芹表示，民進黨政策會執行長王義川今天要酸民眾黨，結果反而稱讚到黃國昌，稱全黨大概只有黃沒有事。黃國昌回應，自己對於所謂王義川的「稱讚」，自己不敢接受，也不想接受，「我對這個人毫無評論 」。

黃國昌提及，民眾黨面對問題解決問題，先不要去扯其他政黨，自己的問題，民眾黨虛心面對、好好解決，「但如果真的要講民進黨選舉的帳，我們改天再來講，讓我把民眾黨的事情先處理到一個段落，這時候我不會談，但並不代表我手上沒有東西。」

至於黃光芹詢問，民眾黨立委黃珊珊的閨蜜、尼奧與時樂負責人戴利玲今提及為何著急找黃珊珊，以及看到帳目後認為有稅務問題，擔心下個就是她被聲押，但中間被黃已讀不回，後來是柯文哲與她聯絡等問題。黃國昌回應，「我對於尼奧那位老闆娘所說的話，我也沒有評論，我完全沒評論，民眾黨該跟她道歉也道歉了，該給她做的生意也給她做了，民眾黨已經承受了所有後果，她要繼續在媒體上攻擊民眾黨，我們也沒辦法，就靜靜被人家挨。」

▲▼民眾黨團聯訪記者會 黃國昌 憲法法庭言詞辯論律師費 國家氣候變遷委員會首次會議 相關回應。（圖／記者屠惠剛攝）

而民眾黨若這次要痛定思痛、好好檢討，要展現什麼樣的責任政治，反轉動搖黨本的頹勢？黃國昌認為，這其實不是柯文哲一個人的事情，也不是柯文哲一個人責任，因為作為一個政黨開始發展組織體的時候，這個組織裡面的每一個成員對於這組織體，都應該要扮演一定的角色，也要承擔一定的責任。

黃國昌也坦言，自己有時候看到柯文哲，心裡比較不捨的是，「很多人當需要他、想要利用他的時候，就會圍繞在他身邊，等到出了狀況的時候，會發現說『奇怪，怎麼留在身邊可以用的人，大概就這樣？』」這種感覺對他而言太強烈、明顯，且也不是第一天出社會，「你說我以前有沒有看過？有看過啦，這種事情我看過的多了啦。」

「以前我所身處的那個政黨（時代力量），怎麼被人家搞的？我心裡怎麼會沒有數？」黃國昌說，只是自己從以前到現在沒講過到底發生什麼事，因為他認為都過去了，「有一些人喜歡活在過去，但我喜歡展望未來、活在當下，做好現在的工作，知道現在自己是為了什麼目標、目的，每天早上睜開眼睛起床工作要往哪裡去，這才是我現在關心的事情」。

黃國昌認為，過去的事情，塵歸塵土歸土，很多人喜歡拿過去的事情，不管是扭曲、惡意操作、蹭或亂搞，拿過去知道的片段事情換取政治或經濟上的利益，「這種人多不多？很多啦！如過江之鯽。」但自己從沒理過這些人，就讓對方繼續活在過去就好了，「因為我現在很忙，每天都很忙，要處理很多事情」。

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