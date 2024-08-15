　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲認「識人不明」　黃瀞瑩曝自身觀察：他用人確實出了大問題

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實風波如雪球般越滾越大，昨日柯發出黨員信，承認「識人不明、用人不當」。對此，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（15日）表示，柯文哲從2018年台北市長選舉、2024年總統大選，確實在用人上，出了很大的問題，柯文哲的初衷一直希望多管齊下，各種不同的事情，都有人去做看看，但也造成分工與效率出現問題，變成「你有你的想法，我有我的想法」。

黃瀞瑩於節目《POP搶先爆》表示，很多黨內人士會想幫忙柯文哲，也會提出不同的想法，而柯文哲的想法，通常是「有人想幫忙，就給空間發揮」。因此也造成團隊內有很多人都在做重複的事情，但柯文哲初衷是希望能多管齊下，各種不同的事情，都有人去做看看，讓每個人都可以幫上些什麼。

黃瀞瑩認為，過程中也出現，有些人因為選舉才選擇靠近，這些人不是什麼「好東西」，就是想要賺錢、當成商業利益來操作，並非因為政治初衷、核心價值相同。

黃瀞瑩指出，從以前待在團隊就看到很大的問題，而到了黨部後，更發現黨投入很多人力，做著重複的事情，問題愈來愈嚴重，總統大選結束後，又開了很多不同部門，這些部門本來應該各司其職，卻又變成各做各的，「你有你的想法，我有我的想法」。

最後，黃瀞瑩總結，這次事件爆發後，希望不論是柯文哲或黨內高層，都能檢視民眾黨在組織層面、人手分工上，可以更清楚明確，讓整體運作效率更好，不然常有時投入大量資源，卻還是收到議題沒有解釋到、基層沒看見等問題。民眾黨成立5年，時間不短應該長大了，今年口號正好是「F5重新整理」，而這些事件就是重新整理的開始。

▼民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員黃瀞瑩質詢。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
快訊／新北1死2傷驚悚車禍畫面曝！女騎士壓輪下亡
台積電宣布砸171.4億！　買群創南科四廠
雨襲全台防豪雨　中南部「下到發紫」時段曝
ETtoday連3年獲社會光明面新聞獎肯定　「死刑　刑？不行
釀1死2傷嗆：重判就簽安樂死　「德東飆車王」賠錢換輕判
5.7地震「台北超有感」　氣象署曝原因
「雅芳」在美申請破產！　台灣總公司火速發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院啟動體育部籌備小組　吳沛憶提三建議：打造更強台灣隊

黨產會追徵「大孝大樓」7.8億元敗訴　國民黨：感謝公正判決

柯文哲認「識人不明」　黃瀞瑩曝自身觀察：他用人確實出了大問題

黨內逼宮黃珊珊辭立委　黃瀞瑩：負起責任交代清楚才是最好方式

府稱考試院提名人拒填問卷　民眾黨嗆帶頭違法：憲法法庭未做暫時處分

陸委會：只要文旅部列台灣「開放旅遊」　我方就願讓團客繼續過去

催生體育暨運動發展部　林宜瑾：超過半世紀的追求

直擊／簽名會遇地震！　林郁婷萌做搖晃動作、連珍羚眼睛瞪大

快訊／宜蘭規模5.7有感地震　北捷全線慢速行駛

長榮酒店「拒掛五星旗」遭抵制　陸委會：民族主義在大陸是好生意

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

女友開口「問你一個問題」他求生欲強狂輸出笑翻網

行政院啟動體育部籌備小組　吳沛憶提三建議：打造更強台灣隊

黨產會追徵「大孝大樓」7.8億元敗訴　國民黨：感謝公正判決

柯文哲認「識人不明」　黃瀞瑩曝自身觀察：他用人確實出了大問題

黨內逼宮黃珊珊辭立委　黃瀞瑩：負起責任交代清楚才是最好方式

府稱考試院提名人拒填問卷　民眾黨嗆帶頭違法：憲法法庭未做暫時處分

陸委會：只要文旅部列台灣「開放旅遊」　我方就願讓團客繼續過去

催生體育暨運動發展部　林宜瑾：超過半世紀的追求

直擊／簽名會遇地震！　林郁婷萌做搖晃動作、連珍羚眼睛瞪大

快訊／宜蘭規模5.7有感地震　北捷全線慢速行駛

長榮酒店「拒掛五星旗」遭抵制　陸委會：民族主義在大陸是好生意

短今外出暴雨「遇善心路人幫撐傘」！　陪過馬路感動喊：原地戀愛

快訊／瑞芳1死2傷畫面曝！轎車衝對向撞2機車　女騎士壓輪下亡

台積電砸171.4億　買群創南科四廠

自由行住宿加碼「每月補助千元」延11月底　振興花蓮推一來再來

地震當下蹲廁所ING…亮哲嚇壞「終於懂多無助」！　眾人同感

吳姍儒同框吳宗憲慶生！　燦笑捧臉甜喊：永遠的小女孩

雪鐵龍宣布退出澳洲市場！「今年1-6月僅賣87輛」比法拉利還少

偽造車牌「評估加重徒刑罰金」　受害者可免繳規費換牌

首次上學沒有媽媽陪！　劉亮佐見女兒說掰掰表情：最甜蜜也最揪心

普渡隨便拜晚上秒出事！妹子嚇傻道歉重拜：不要不信邪

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

政治熱門新聞

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

一篇聲明揭柯文哲假帳疑雲　戴利玲還原過程：吞下去聲押的就是我

黃國昌直播哽咽！　「看完記者會，我心裡很難過」

96萬餐費烏龍太委屈？柯大嘆一口氣

柯文哲96萬便當之謎　四叉貓發現「發票貓膩」

否認「人頭公司」　柯：是太疼愛小孩

行政院承認「北部電力不足」　北北基桃電力開發確實困難

民眾黨前立委「錄影失控大淚崩」！示警：這次比「藍白破局」嚴重

快訊／北捷全線慢速行駛

黨內盼黃珊珊辭立委！柯文哲未否認

柯文哲96萬便當發票「又誤登」　綠揭4疑點：到底要聽哪位發言人？

遭政治追殺？柯文哲這樣說

直擊／簽名會遇地震！　林郁婷萌做搖晃動作、連珍羚眼睛瞪大

花96萬買便當？會計師登載錯誤百出　吳怡萱：我們也非常傻眼

更多熱門

相關新聞

黃珊珊請辭黨職負責　「學姐」黃瀞瑩：拍拍屁股走人對事情沒幫助

黃珊珊請辭黨職負責　「學姐」黃瀞瑩：拍拍屁股走人對事情沒幫助

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實爭議，而時任競總總幹事的黃珊珊宣布請辭黨職，她表示，現在就負該負的責任，趕快把事情釐清。對此，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（15日）表示，這件事一定要有人負責，只是時間點該選在什麼時候，現在請辭，把事情丟著，拍拍屁股不見，會比較好嗎？黃珊珊請辭的太早，對事情沒有幫助又落人話柄。

府稱考試院提名人拒填問卷　白嗆帶頭違法

府稱考試院提名人拒填問卷　白嗆帶頭違法

陳宗彥被起訴　民眾黨團要監院重啟彈劾

陳宗彥被起訴　民眾黨團要監院重啟彈劾

總統府暫拒絕民眾黨要求「考試院提名人填問卷」　拋1條件再答覆

總統府暫拒絕民眾黨要求「考試院提名人填問卷」　拋1條件再答覆

史無前例！立院卡關考試院下月起沒院長、考委　國考全受衝擊　

史無前例！立院卡關考試院下月起沒院長、考委　國考全受衝擊　

關鍵字：

民眾黨柯文哲學姐黃瀞瑩

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

快訊／17:06東部地震　全台超有感

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面