柯文哲認「識人不明」　黃瀞瑩曝自身觀察：他用人確實出了大問題

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實風波如雪球般越滾越大，昨日柯發出黨員信，承認「識人不明、用人不當」。對此，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（15日）表示，柯文哲從2018年台北市長選舉、2024年總統大選，確實在用人上，出了很大的問題，柯文哲的初衷一直希望多管齊下，各種不同的事情，都有人去做看看，但也造成分工與效率出現問題，變成「你有你的想法，我有我的想法」。

黃瀞瑩於節目《POP搶先爆》表示，很多黨內人士會想幫忙柯文哲，也會提出不同的想法，而柯文哲的想法，通常是「有人想幫忙，就給空間發揮」。因此也造成團隊內有很多人都在做重複的事情，但柯文哲初衷是希望能多管齊下，各種不同的事情，都有人去做看看，讓每個人都可以幫上些什麼。

黃瀞瑩認為，過程中也出現，有些人因為選舉才選擇靠近，這些人不是什麼「好東西」，就是想要賺錢、當成商業利益來操作，並非因為政治初衷、核心價值相同。

黃瀞瑩指出，從以前待在團隊就看到很大的問題，而到了黨部後，更發現黨投入很多人力，做著重複的事情，問題愈來愈嚴重，總統大選結束後，又開了很多不同部門，這些部門本來應該各司其職，卻又變成各做各的，「你有你的想法，我有我的想法」。

最後，黃瀞瑩總結，這次事件爆發後，希望不論是柯文哲或黨內高層，都能檢視民眾黨在組織層面、人手分工上，可以更清楚明確，讓整體運作效率更好，不然常有時投入大量資源，卻還是收到議題沒有解釋到、基層沒看見等問題。民眾黨成立5年，時間不短應該長大了，今年口號正好是「F5重新整理」，而這些事件就是重新整理的開始。

▼民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）