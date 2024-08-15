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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨秀單據「96萬是誤登」　羅淑蕾：960元單據應不是商家填的

▲民眾黨發言人許甫說明96萬元餐費由來，圖為1月7日的兩張發票。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

▲民眾黨發言人許甫解釋96萬元餐費由來，仍不被網友接受，甚至加碼質疑購買日當天「店家明明休息」。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨主席柯文哲「政治獻金申報不實爭議」14日又被踢爆，柯辦選前曾申報一筆96萬餐費，儘管民眾黨回應是會計師把960元、110元誤植為960110元，仍不被網友接受，甚至加碼質疑購買日當天「店家明明休息」。對此，會計師出身的前立委羅淑蕾也指出，民眾黨那張960元餐費收據，應該不是商家當下填寫的

資深媒體人黃暐瀚日前在網路節目《暐瀚觀點》訪問完羅淑蕾後，在個人臉書羅淑蕾針對柯文哲政治獻金事件的4個關鍵點。首先第1點，羅淑蕾說，政治人物申報政治獻金，會計師只負責簽證，不管是管理政治獻金或總部出納，應該都由財務作帳後，再交給會計師「查核、簽證」，才會有稽核效果。

羅淑蕾透露，她自己也有會計師事務所，但之前擔任立委期間的政治獻金報帳，還是特別去找別家會計師事務所協助稽核、簽證，「不用自己人，就是為了嚴格查核，不要出錯」、「民眾黨用同一位會計師『報帳、簽證』，才會弄成今天這樣一團亂帳」。

羅淑蕾接著分析第2點，月營業額在20萬以下的餐飲店，才可以申請免用統一發票，所以通常開出單據時，「萬、千」兩個空格欄，商家一般都會主動先劃掉，避免消費者事後亂填，而民眾黨拿出的那張960元便當收據，字體用色有藍有黑，她直覺單據應該不是商家當下填的。

她認為，免用統編的餐飲店一個月總營業額連20萬元都不到，怎麼可能會有一筆96萬的收入，會計師到底怎麼「登」的，令人無法理解。

第3點是「端木正如果正如民眾黨所說，自己浮報、亂報，會觸法嗎」。羅淑蕾表示，「不但會觸法，端木正還有可能被取消會計師資格，以後也沒人敢找他簽證核帳了」。

第4點是柯文哲究竟能不能撐過這次難關。羅淑蕾認為，這次事件簡直就是「MG149翻版」，公私帳不分亂成一團。過去擔任過柯文哲競選總幹事的姚立明就曾爆料，柯文哲選舉期間曾經出現「五百萬元的文宣收據」，來源不明，細節不清，「當時柯文哲就該有警覺，也不至於今天帳務亂成這樣」。

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