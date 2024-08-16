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大陸 大陸焦點 特派現場

漫遊福建連城培田古村落「最美轉角」、最大蘭花基地

▲▼東森盃海峽兩岸少棒邀請賽參訪福建培田古村落。（圖／記者湯興漢攝）

▲超過800年歷史的培田古村落，有著民間故宮的美名。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建連城報導

從百年古村落到現代化農業技術，福建連城擁有豐富的歷史文化與多元發展，漫步其中，彷彿穿越時空走進一座座活生生的博物館，每一個角落都值得細細品味與探索，展現中國大陸廣袤土地上的無盡魅力與深度。

▲▼東森盃海峽兩岸少棒邀請賽參訪福建培田古村落。（圖／記者湯興漢攝）

▲培田古村落入口處有著吳伯雄的題字。

▲▼東森盃海峽兩岸少棒邀請賽參訪福建培田古村落。（圖／記者湯興漢攝）

▲恩榮牌坊是由光緒皇帝賜建，象徵吳家地位顯赫。

▲▼東森盃海峽兩岸少棒邀請賽參訪福建培田古村落。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼培田古建築群是由學堂、書院、祠堂、民居共同構成。

▲▼東森盃海峽兩岸少棒邀請賽參訪福建培田古村落。（圖／記者湯興漢攝）

穿越歷史八百年　走入「民間故宮」培田古村落

培田古村落位於連城縣宣和鄉，擁有800年歷史被譽為「民間故宮」，至今仍有大量「吳姓」居民居住其中，這座古村落以明清時期的客家古民居建築群著稱，結合了豐富的建築、歷史、宗教、民俗和名人文化。

入口處「培田古村落」字樣，是由前國民黨主席吳伯雄於2009年題字，一旁的「恩榮」牌坊，是由光緒皇帝賜建，象徵吳拔禎家族的顯赫地位。而培田古建築群是由學堂、書院、祠堂、民居共同構成，其中「大夫第」和「進士第」是最具代表性的建築，其中精美的雕梁畫棟展示了當時的工藝水準。

▲▼東森盃海峽兩岸少棒邀請賽參訪福建培田古村落。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼精美的雕梁畫棟展示了當時的工藝水準之高。

▲▼東森盃海峽兩岸少棒邀請賽參訪福建培田古村落。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森盃海峽兩岸少棒邀請賽參訪福建培田古村落。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森盃海峽兩岸少棒邀請賽參訪福建培田古村落。（圖／記者湯興漢攝）

▲千米古街上「最美的轉角」吸引了遊客、網紅及攝影愛好者拍照打卡。

培田古村的千米古街是村子的中心，也是過去的古驛道，兩側分布著古祠堂、民居及商鋪，是古村中的重要街區，近年這條街道因著「最美的轉角」景點，吸引了遊客、網紅及攝影愛好者拍照打卡。

參訪連城非物質文化遺產－朋口蘭花基地

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，兩岸媒體參訪蘭香小鎮蘭花生產基地。（圖／記者湯興漢攝）

▲連城朋口蘭花博覽園是中國大陸最大的蘭花基地。

連城知名產物不可不提「蘭花」，連城蘭花也被列為非物質文化遺產，走訪位於連城縣朋口鎮的「蘭花博覽園」佔地面積達400畝，加上其他五個基地，總占地面積達3,400畝，是中國最大的蘭花基地。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，兩岸媒體參訪蘭香小鎮蘭花生產基地。（圖／記者湯興漢攝）

▲福建連城蘭花股份有限公司副總經理饒小瓊。

福建連城蘭花股份有限公司副總經理饒小瓊說明：「我們在科技研發方面取得了顯著成就，2019年獲得了國家科學技術進步二等獎，是國內蘭科植物的首個國家級科學技術獎項。在蘭花基地所培育的蘭花品種多達1,200多種，還帶動了當地147家蘭花企業、合作社，以及3,040戶農戶參與蘭花種植，如今相關從業人員超過1.2萬人」。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，兩岸媒體參訪蘭香小鎮蘭花生產基地。（圖／記者湯興漢攝）

▲近年蘭花逐漸普及化，每盆的價格大約在人民幣150到200元之間。

相較於台灣蘭花只要百元價相當親民，大陸蘭花在熱門「炒蘭」時期，身價甚至可破百萬人民幣。隨著近年蘭花逐漸普及化，饒小瓊說：「現在許多人都會買來做為居家擺設或餽贈朋友慶祝喬遷之喜，每盆的價格大約在150到200元（人民幣）之間，其中又以荷瓣型蘭花深受大眾喜愛」。近年蘭花協會也建立了蘭花電子商務中心，以創新的產銷模式持續推動蘭花精品化，以期提升連城蘭花的國際知名度及品牌影響力。

▲東森盃交流之旅搭建兩岸友誼橋樑 棒球小將期待明年再見。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

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