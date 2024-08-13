最愛明星賽和福建美食！東森盃兩岸棒球小將「以球會友」深化交流

▲東森盃交流之旅搭建兩岸友誼橋樑 棒球小將期待明年再見。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲為期8天7夜的東森盃兩岸少棒交流活動圓滿落幕，兩岸孩子深情相約明年再相見。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

蔚為話題的2024年東森盃•海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節活動圓滿落幕，為期8天7夜（2024/8/4~8/11）的行程，規劃兩岸8校棒球賽及明星賽交流，並參觀棒球工廠、走訪世界文化遺產的福建土樓、廈門鼓浪嶼等行程，期間棒球小將們不只在球場上奮力拚搏，下了球場也結交「棒棒好朋友」，紛紛表示最愛明星賽和福建美食，每天一起吃得開心、玩得盡興、收穫滿滿，為孩子們留下難忘而美好的盛夏交流回憶。

▲王令麟(圖中)及福建省副省長王金福(右1)與東森盃兩岸少棒賽小選手熱情合影。

▲大陸國台辦主任宋濤與台東紅葉少棒隊小朋友親切互動。

此次活動以「青春之棒 築夢未來」為主題，規劃「以球會友、以文會友 以科技會友」三大面向，由東森文化基金會董事長王令麟率隊，帶領桃園大勇、台中萬豐、花蓮光復及台東紅葉等4校小朋友百人團前往福建省龍岩市連城縣進行兩岸文化體育交流活動，其中高達9成的孩子都是第一次搭飛機出境走訪大陸。

本屆東森盃兩岸少棒交流賽受到大陸官方高度關注，不僅央視、當地紙媒及眾多網紅微信號熱烈宣傳報導，更重磅邀請到大陸國台辦主任宋濤親自現身開球與棒球小將親切互動，王令麟勉勵小朋友們享受比賽樂趣，相互切磋技術，他相信「這次東森盃只是個開始，希望未來兩岸能組成聯隊一同站上世界盃！」

▲兩岸棒球小將以球會友相處愉快，結交了棒棒好朋友。

▲▼東森盃兩岸少棒賽精彩畫面。

▲▼花蓮光復國小力抗地主隊抱回冠軍獎座，小選手陳昊宇(上圖)激動地親吻獎盃慶祝；(下圖)校長黃彤芳(右1戴帽者)與家長們立刻興奮地與全力贊助相挺的東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿(後排左4)、東森集團執行長陳通和(後排左3)分享榮耀。

東森盃兩岸少棒賽一共展開為期3天的緊湊賽程，小朋友在豔陽下揮灑汗水、專注為團隊爭取榮耀，最後由花蓮光復國小力抗地主隊抱回冠軍獎座，小選手欣喜若狂並激動地親吻獎盃慶祝！另外也特別讓兩岸棒球小將混合分組打「明星賽」，讓孩子們「對手變隊友」，上場時毫無包袱地「球來就打」個個大顯身手，狂掀「全城瘋棒球」的熱潮。許多小選手都覺得國小就有機會能打「明星賽」非常難得，將成為終身難忘的體驗。

▲選手之夜棒球小將展現運動員的另一面，載歌載舞令人刮目相看。

▲小選手教大陸小選手大跳「炸裂舞」，分享台灣啦啦隊文化。

比賽結束後，小選手紛紛卸下壓力，在「選手之夜」時展現運動員的另一面，在台上載歌載舞大秀才藝，吟唱出天籟美聲，令大陸小朋友及師長驚嘆；活動尾聲也公布了連日來的「守護天使」串起美好友誼，台灣小選手也與大陸孩子分享啦啦隊文化，一起大跳「炸裂舞」，場面歡樂而溫馨。

▲棒球小將參訪連城當地由台商經營的棒球企業。

兩岸少棒交流期間也安排棒球小將參訪連城當地由台商經營的多家棒球企業，參觀棒球、手套及球棒的製作過程，對小朋友來說感覺新奇，也表示沒想到平時使用的棒球用品，竟然是這麼多人花很多時間所製作出來的，未來將更珍惜自己的球具。

▲▼棒球小將至福建永定土樓參訪及體驗客家文化。

在文化交流方面，特別安排孩子們參訪世界文化遺產「福建土樓」，也體驗了舞獅、打鼓、手作糍粑等客家文化，小朋友們看到百年古蹟裡面竟然還有當地人生活其中，忍不住嘖嘖稱奇。

隔日行程轉往廈門到知名的靈玲國際馬戲城看熊貓及動物表演，也搭船前往另一世界文化遺產「鼓浪嶼」，孩子們在導遊的解說下，沉浸式漫遊在多國特色建築群的巷弄之間，感受讓歷史走出課本，用腳步探索世界的樂趣，也在鼓浪嶼購買冰淇淋時，體驗電子支付的便利性；晚間則搭乘渡輪夜遊鷺江，伴隨著美麗的夜景遙望金門。

▲▼兩岸棒球小將前往大陸廈門知名的靈玲國際馬戲城看熊貓及動物表演。

▲▼兩岸小朋友漫步鼓浪嶼及夜遊鷺江。

交流活動最後一日，行程參訪廈門誠毅科技探索中心進行航太體驗，小朋友看到火箭、太空梭等裝置及太空艙內設計，皆興奮地表示「太帥了！」「以後想把球打到外太空」；也在集美研學基地學習操作無人機及DIY手作飛機模型，一整天下來開啟了孩子們對太空和AI科技的無限想像，不僅滿足了他們的好奇心，也點燃對學習新事物的熱情。

▲▼行程尾聲參訪廈門誠毅科技探索中心進行航太體驗，也到研學基地學習操控無人機。

連日來孩子們一起學習、一起生活發生不少趣事及糗事，建立起深厚的情誼，甚至因為福建美食太好吃了，許多孩子帶著圓滾滾的肚子回家當兩岸交流紀念品，到了閉營晚會上，孩子們依依不捨道別，深情相約明年東森盃再見！

▲這次小朋友吃得好也玩得開心，成了暑假最難忘的回憶。（圖／家長提供）

花蓮光復國小校長黃彤芳認為比賽之外，交流活動還安排了大陸小朋友陪伴孩子們一起同吃同住及學習，是很難得的機會，其實花蓮孩子平時對外交流的機會並不多，特別謝謝東森文化基金會贊助孩子們來大陸打球，讓孩子們有機會感受學習的熱忱。



桃園大勇國小教練林佳宏說，透過棒球交流讓小朋友有機會看到不同隊伍的技術及精神是很好的體驗，對教練而言也是一種學習，互相交流大家才會更進步。大勇國小主任蘇容示則表示：「行萬里路勝讀萬卷書」，很開心受東森邀請來參加活動，透過與其他球隊的交流提升孩子們的球技，且除了比賽之外，也安排了兩岸小朋友同吃同住，讓孩子進一步的親近與交流，留下難得的回憶。

▲小選手經歷8天的朝夕相處，建立深厚情誼。

台東紅葉國小校長方穎豐表示，很高興能帶孩子來參加東森盃兩岸少棒邀請賽有助於孩子的技術交流及提升，同時參觀了棒球文化節及眾多景點等，對孩子來說都是不同領域的學習。

台中萬豐國小校長陳厚仁特別感謝東森文化基金會長期照顧，他感恩地說，從「愛的早餐」補充學生學習所需營養，以及贊助社團設備等，學校棒球隊運作都是託東森的照顧，如今還有機會能來福建以球會友，享受高規格接待實在受寵若驚，也讓孩子大開眼界，感受不同地方文化，加上看到「盜帥」林易增也在連城執教，感受到兩岸棒球連結之深，實在很驚喜。

這次東森盃兩岸少棒賽活動，小選手經歷8天的朝夕相處，藉由豐富的文化體育交流行程與共同生活，開拓孩子們的視野也建立了跨越海峽的深厚友誼。小選手們不僅在球場上拼搏，還親身體驗了多元文化、科技探索和地方特色等，這些珍貴的回憶將成為他們成長路上難忘的印記。透過棒球文化交流活動，讓兩岸年輕一代互相學習與理解中共同成長，為兩岸的未來交流奠定堅實的基礎，開啟兩岸棒球少年的美好篇章。

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