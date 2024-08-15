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海青節霹靂舞精彩決賽　兩岸舞者齊心拿下2V2男子組冠軍

▲▼ 2024海青節霹靂舞大賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲2024年海青節霹靂舞大賽 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

第十二屆海峽青年節海峽兩岸霹靂舞大賽昨15日福州福清市舉行，兩岸舞林高手齊聚一堂。其中，成人霹靂舞男子組由兩岸混搭，2V2冠軍由台灣選手楊竣翔與大陸選手童傑榮拿下，亞軍則是大陸選手宋乾峰與台灣選手王辭愷奪下亞軍。

霹靂舞(breaking)成為2024年巴黎奧運會和2022年杭州亞運會的新增比賽項目,深受年輕人喜愛的運動，正式登上世界競技體育的舞台，作為海青節品牌活動之一，本屆霹靂舞大賽匯集海峽兩岸青少年、高校街舞愛好者、社會專業舞者、資深裁判等300多名，其中台灣青年40名，首次來大陸的有25人。

本次大賽採取混搭方式，兩岸選手一起齊心比賽，不分彼此大秀舞技。來自大陸小選手童傑榮來自福清僑鄉街舞團，還是國小年紀的他已經身經百戰，在許多PK賽獲得多項冠軍。

▲▼ 2024海青節霹靂舞大賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 成人霹靂舞男子組2V2冠軍由台灣選手楊竣翔與大陸選手童傑榮拿下。（圖／記者任以芳攝）

經過激烈角逐，成人霹靂舞男子組兩岸混搭，2V2冠軍由台灣選手楊竣翔與大陸選手童傑榮拿下，亞軍則是大陸選手宋乾峰與台灣選手王辭愷奪下亞軍。

齊舞組冠軍是《舞功》節目、亞軍《驕陽似火》節目，少兒Breaking（霹靂舞）組冠軍賴凱翔、亞軍陳昕銳；10V10團隊鬥舞冠軍張文通、童傑榮、陳洛凡、張森琪、陳禮文、Bee D、何昇（台灣）、胡祖邦（台灣）、劉書豪（台灣）、孫梓浩（台灣），亞軍是田家瑜（台灣）、江承諳（台灣）、陳思諭（台灣）、陳怡茹（台灣）、張彥博、林潔怡、賴凱翔、陳冠愷、張梓翔、許博楠。

▲▼ 直播營、海青節 。（圖／記者任以芳攝）

▲2024年海峽兩岸霹靂舞研學之旅 。（圖／記者任以芳攝）

活動期間，兩岸青年參加2024年海峽兩岸霹靂舞研學之旅，先後走訪福清南少林寺、僑鄉街舞團、福建技術師範學院、福清市濱江小學宗鶴拳館等地，體驗現代街舞與中華傳統武術的創新融合。

兩岸舞者還福建技術師範學院舉行海峽兩岸街舞人才培養研討會，為優秀台灣舞者在福清推薦就業。會議期間，台灣中華青雁築夢者田家瑜被福建技術師範學院體育學院聘任為兼職教授。

▼ 2024海青節霹靂舞大賽現場 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024海青節霹靂舞大賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024海青節霹靂舞大賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024海青節霹靂舞大賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 直播營、海青節 。（圖／記者任以芳攝）

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