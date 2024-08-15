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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客團赴金門有譜！　陳玉珍8／22赴京：有信心爭取10月初前開放

▲▼ 陳玉珍、陸客赴金門 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陳玉珍證實下周赴北京爭取陸客團重新到金門觀光  。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

第十二屆海青節今（15）日在福建福州舉行開幕式，國民黨立委陳玉珍也到場發表演講，並且證實22日將與金門縣議會長、觀光業者赴北京與陸方溝通，爭取陸客團或自由行重新開放到金門。陳玉珍也很有信心，目前情況一切向好，希望大陸十一長假前，陸客先來金門遊玩，如果爭取順利，象徵兩岸距離實質開放旅遊又更近一步。

疫情過後，兩岸觀光遲遲未開放，儘管陸方今年宣布先開放陸團赴馬祖，先前受金廈翻船事件影響，陸客去金門觀光被卡關，如今翻船事件圓滿解決，胡姓釣客與澎湖4名船員相繼返家，陸客赴金門觀光的時間表也備受關注。

陳玉珍受訪時指出，「金門觀光業者以及老百姓熱烈期盼陸客到來，我預計下周22日與金門議會議長和議員，相關台灣觀光業者一起去北京，與陸方相關單位探討陸客開放赴金門旅遊事宜，希望一切順利，達到正面效果。」

陳玉珍也說，上個月金廈泳渡活動期間，廈門相關單位來金門有簡單踩線行程，主要去莒光樓、金門酒廠等基本景點重新走一次。金門之前開放陸客來觀光，很多人來過了，大陸民眾對金門不陌生，金門鄉親也很期盼陸方能真正放開旅遊。

媒體追問，「希望預期時間？以及信心指數？」陳玉珍說，目前情況一切向好，有信心可以爭取陸團順利來金門，「希望在大陸十一長假前，正式開放陸客團來金門遊玩。」金門預計下個月針對小三通逐步加開班次。

回顧近期兩岸關係變化，今年「0214金廈翻船」事件後，台海局勢降到冰點，如今終於有好的開始。陳玉珍也指出，「至少我看來都是朝正面發展，比如大陸兩位不幸罹難者終於魂歸故里，接著胡姓釣客返回金門，澎湖4名船員順利返台，現在『大進滿88號』船長違規問題也順利解決中。」

陳玉珍也說，兩岸應該互相繼續累積善意，這是一種良性互動，就會朝向好方向發展，大家都希望朝這個方向前進。如果爭取到陸客來金門，也象徵兩岸真正開放旅遊實際邁進一步。

▼ 第十二屆海青節邀請1200位台灣青年來參加，陳玉珍發表演講 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 陳玉珍、陸客赴金門 。（圖／記者任以芳攝）

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