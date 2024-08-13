影／台選手跳繩「後空翻」驚艷全場　海青節156名青少年PK上陣

記者任以芳／福州報導

第十二屆海峽青年節（以下簡稱海青節）11日到15日在福州舉行，首屆「海峽兩岸（福州）青少年跳繩錦標賽」今（13）日登場，福州台商協會特地邀請苗栗建中國小，以及部分台灣青少年與大學生來交流比賽。就讀明道中學二年級胡芯寧曾拿過台灣民俗體育競賽花式跳繩特優，備受關注，還有北師大畢業的簡子翔後空翻加上花式跳繩技巧，驚艷全場。

本屆海青節首次舉行青少年跳繩大賽，邀請兩岸共10多所國小參加，包括國中以及大學生。此次賽事分為：友誼賽項目、計數賽項目和花樣賽項目，共吸引156名兩岸青少年參與，其中台灣學員94名，大陸學員62名。

台灣方面主要參加比賽的學校來自苗栗建中國小，一共有37名小朋友以及前校友，學齡是國小四年級到國二，都是「首來族」第一到大陸，第一次與大陸學生交流。

▲台灣選手花式跳繩後空翻，驚艷全場 。（圖／記者任以芳攝）

兩岸學生大約百人一起交流比賽，今天上午9點半活動一開始是跳繩體操，所有小朋友大集合一起練習熱身，大約20多分鐘後進入比賽環節。除了國小組，還有成人組，來自台灣的簡子翔一個超級後空翻，搭配飛快的跳繩花式技術，讓在場小朋友驚呼，「哇！好厲害！」

簡子翔受訪時也說，目前參加跳繩比賽比編排為主。自己從大三開始學空翻，前後有一年時間，經常會摔傷，還是苦練完成。「大陸方面跳繩優勢，音樂節奏感強，搭配腳步動作，台灣這部分較少，主要著重高迴旋度動作，如果兩邊結合起來更棒。」

▲台灣跳繩選手胡芯寧 。（圖／記者任以芳攝）

目前就讀台中明道國中的胡芯寧也是這次參賽選手，本身也是苗栗建中國小前校友，父親胡漢良是該校體育教練。談起自己跳繩興趣從小學三年中開始培養，至今有五年時間，同時也學習長笛，不過她受訪時說，「最愛還是跳繩，因為可以長高。」

胡芯寧也分享，雖然有時候練跳繩很累，還是努力堅持下去，練著練著成為自己最大的興趣。談到對大陸小朋友跳繩技巧印象？她說，「大陸小朋友動作很穩定，不會失誤，我們如果累了動作會變一下，反而容易失誤。」

▼ 大陸組選手花樣動作也很靈活 。（圖／記者任以芳攝）

▲苗栗建中體育老師的胡漢良 。（圖／記者任以芳攝）

苗栗建中體育老師的胡漢良從小看女兒胡芯寧練習跳繩，去年參加台灣民俗體育競賽花式跳繩，獲得一跳二迴旋特優獎，如今到了國二課業繁忙，他還是讓孩子選擇自己喜歡的運動方式，給予很大自由發揮空間，畢竟在台灣跳繩屬於個人運動訓練，與大陸不同。

胡漢良受訪時也表示，台灣注重體適能訓練在於跑步、仰臥起坐等等，大陸方面把跳繩列入國小體適能訓練重點，起點比台灣不一樣。

「這次來大陸交流也讓孩子學到很多，平常在學校是自己練習，來到大陸交流看到不同技巧。」胡漢良也補充說，「兩岸國中、國小跳繩技巧練的動作都一樣，只是大陸孩子動作比較純熟。」

▲苗栗建中國小校長曾建華 。（圖／記者任以芳攝）

苗栗建中國小校長曾建華過去是扯鈴教練，1999年前後曾來大陸河南、廣東交流。這次因福州市台商協會邀請，25年後以校長身份率團赴陸比賽交流，因為6月接到邀請，學生們來大陸前做一些集訓，目前全苗栗縣從去年開始大力推廣跳繩活動。

曾建華也指出，「大陸跳繩教育十分普及化，科學運動運用以及技術水準也比台灣成熟，也很早與國際接軌」。這次帶孩子來就是交流學習，觀摩大陸小朋友跳繩技巧和技巧表現的新元素，有不一樣新學習效果。

「跳繩是容易入門運動，一條跳繩不到100元台幣，每個人都可以隨心練跳，對於孩子身心發展有很大幫助，訓練體力、耐力。」胡漢良也補充說。

▲大陸組雙人花式 。（圖／記者任以芳攝）

他進一步指出，隨著時代進步，傳統跳繩朝向單人、雙人花式，加入一些表演元素來吸引目光，像是今年奧運表演節目也有很多跳繩的表演，當然也希望有天跳繩像霹靂舞一樣，也能列入奧運項目。

據了解，苗栗建中國小預計今明比賽，後天去福州倉山區金港灣實驗小學、連江縣教師進修學校附屬小學進行交流，結立姊妹學校，行程最後一天16日到福州市歷史景點參訪。

▼ 海青節首屆跳繩大賽現場 。（圖／記者任以芳攝）