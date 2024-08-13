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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸219名跆拳道同台競技　台選手：對手攻擊出腳十分積極

▲▼ 第十二屆海青節、跆拳道 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第十二屆海峽青年節首屆「稀白杯」海峽兩岸（福州）跆拳道交流大賽。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

第十二屆海峽青年節首屆「稀白杯」海峽兩岸（福州）跆拳道交流大賽今（13）日在福州市舉行，來自兩岸共219名跆拳道好手同台競技。來自台灣20歲跆拳道甜心女孩田孟慈首次來大陸交流，對於大陸選手印象是「十分積極」，有機會就出腿搶分，主動攻擊十分勇敢。

本屆海青節跆拳道大賽邀請來自海峽兩岸的15支精銳隊伍，共計219名跆拳道精英同台競技，其中大陸選手160名，台灣選手59名。賽事分為：品勢、競技、雙截棍、跆拳舞、特技、擊破六大項目，從幼兒到成年各年齡段的選手，通過不同公斤級、組別的激烈比拚。

▼ 兩岸選手比拚跆拳道 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第十二屆海青節、跆拳道 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第十二屆海青節、跆拳道 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣體育運動大學田夢慈。（圖／記者任以芳攝）

賽場上來自不同年紀組別，每位選手十分賣力拚搏，只要有機會立刻飛踢。來自台灣的田孟慈今年20歲，目前是台灣體育運動大學大三生，笑起來十分甜美，卻是跆拳道資深好手，首次與大陸選手交流感覺十分興奮。

田孟慈受訪時說，大陸選手很不錯，踢法比較積極，有機會就攻擊，因為有踢就有分，台灣比較精準出擊，也是兩岸不一樣的差異。

談到為何練跆拳道？她說，為了強身健體，「從大班開始跟哥哥練跆拳道，到國中開始有好成績，一路練到大三，已經是黑道等級。」曾經參加世界少年跆拳道錦標賽第三名，也去過澳洲交流過，對於首次來大陸福州感到很期待，與大陸選手交流，切磋跆拳道技巧。

▼ 田夢慈賽後與大陸選手合影留念 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第十二屆海青節、跆拳道 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第十二屆海青節、跆拳道 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣跆拳道國家隊好手李孟恩 。（圖／記者任以芳攝）

台灣跆拳道國家隊好手李孟恩，去年在杭州亞運拿下跆拳道銅牌，曾來大陸交流很多次，因為參加海青節第一次來福州，主要擔任指導交流的角色。

綜合過去交流經驗，李孟恩覺得大陸跆拳道整體水平有提升，各方面都有進步。對於兩岸體育交流也十分看好，自己也曾與大陸跆拳道國手有過場邊交流的經驗，語言上也很好溝通，彼此會針對一些問題進行探討。

▲▼ 第十二屆海青節、跆拳道 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣跆拳道國家隊教練吳明傑。（圖／記者任以芳攝）

台灣跆拳道國家隊教練吳明傑也指出，這次主要帶15名台體學生，以及少數其他學校學生一起來交流，「因為全球都是國際村，不只有到世界各國，大陸也是語言、飲食能相通，交通都相當便利的地方，加上兩岸都在爭取每一屆參加奧運資格，透過交流，知彼知己。」

談到大陸也廣邀台灣體育人才來執教，吳明傑也說，人各有志，大陸薪水確實比台灣好很多，至少兩到三倍，但有得有失，主要看個人選擇，但很多犧牲的東西，並非金錢能衡量。

大陸這幾年一直積極推廣各項運動，希望未來藉由海峽青年節平台，加強兩岸跆拳道協會、俱樂部及學校之間的溝通與聯繫，定期舉辦交流賽、訓練營等活動，為兩岸跆拳道愛好者提供更多交流互動的機會。

▼ 第十二屆海青節「首屆」兩岸跆拳道交流賽  。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第十二屆海青節、跆拳道 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第十二屆海青節、跆拳道 。（圖／記者任以芳攝）

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