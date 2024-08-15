台青赴福州體驗VR、參與直播營　

▲第十二屆海峽青年節·第二屆兩岸直播創新體驗營在福州舉行。（圖／記者任以芳攝，同下）

記者任以芳／福州報導

第十二屆海峽青年節11日到16日在福州舉行，邀請兩岸學生一起參與直播營，這次共有35名台灣學生參加。台灣大學政研所博士班的團長陳冠安受訪時也指出，大陸直播模式跟台灣不太一樣，但兩岸都十分有興趣，蠻多台灣學生也想來大陸看看，希望以後不論是經濟、文化交流可以多一些。

▲兩岸學生交流直播心得。

第十二屆海峽青年節·第二屆兩岸直播創新體驗營在福州開展直播體驗活動，共吸引35名台灣學生參與，包括15人是「首來族」。

整體學生分別來自台灣大學、政治大學、成功大學、世新大學、文化大學、東吳大學等20所大學；參與「兩岸大學生直播體驗交流會」的15名大陸學員，分別來自福建理工大學的本科生及碩士研究生。

活動安排台青參訪福州網龍公司VR實驗室、福州茉莉花茶製作技藝和體驗閩侯非遺文化木根雕等活動。學生們還是最期待前往福州理工大學學習直播課程，恰巧碰上福州市區域性停電，天氣炎熱，現場交流氛圍依然熱絡，大陸學生輪流介紹分享直播心得。

▲福州理工大學互聯網經貿學院學生陳冬梅。

福州理工大學物流工程與管理專業大三升大四的陳冬梅，受訪時表示，「我第一次和台灣的同學有面對面交流的機會，對台灣也很有親切感，期待透過面對面交流更能增進彼此的感情。」

陳冬梅也分享，自己是互聯網經貿學院的學生，主要學習跨境電商領域，直播課程也是重點，用一部很普通的手機、電腦就能直播。關於直播內容也是學校和同學一起研究出來一套「話術」。

直播話術有哪些？陳冬梅進一步分享，我們自己也先看過很多網上直播帶貨過程，進行歸類和整體總結。比如怎麼與消費者互動，到了哪個環節送禮物，推優惠。直播團隊也要帶動直播間氣氛，要懂得「捧梗」，關於這些小技巧希望能與台灣學生分享。

▲台灣大學政研所博士班的團長陳冠安。

據了解，直播創新體驗營去年舉辦第一屆後，今年報名意願都不錯。台灣大學政研所博士班的團長陳冠安受訪時也介紹，「確實有報名學生或家長受到台灣橙色警戒影響，詢問後都放心報名，加上福州與台灣蠻接近，文化飲食氣候也相近，蠻多台灣學生願在來大陸看看，大家也希望後疫情時代能多交流。」

陳冠安說，大陸跟台灣直播不太一樣，社群平台也不同，像是大陸有抖音、小紅書、微博，客群年齡層也因為平台有所不同，直播型態也不一樣，還有兩岸熟悉語言，都很值得參考學習。

「隨著兩岸交流變多，共同詞彙也變得多，台灣人會更熟悉大陸人使用的一些詞彙，大陸也會學台灣一些網路用語。」陳冠安介紹，像是老鐵、666等帶點幽默娛樂效果用詞，你知道這個語境，彼此交流更親切快速。

▲福州理工大學互聯網經貿學院副院長莊偉卿。

福州理工大學互聯網經貿學院副院長莊偉卿也表示，目前學院花160萬人民幣打造8間直播室，攝影機設備最昂貴，目前採取虛擬直播，讓學生自由發揮互動。

莊偉卿也說，「直播」已經是時代趨勢，早一輩的人大學畢業「首選」是進工廠，薪水工資穩定，孩子教育一路包辦到大學。現在畢業學生確實很多人把直播當成一種職業，不會把自己定位成網紅，單純拍影片賺錢吸粉，而是做全方位專業自媒體人。

「像是口才好可以做直播、打響品牌，腦筋快的可以做行銷企劃，對於擅長領域越專業，越能長久經營。」莊偉卿也進一步說，「我們學院做跨境電商，現在也大力發展直播個城，高校引領科技發展，也是追隨科技，培養的人才要能跟得上時代發展。」

▼大陸學生分享直播技巧與台灣學生熱絡互動。（圖／記者任以芳攝）