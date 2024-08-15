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烏軍逆襲！紐時：攻入俄羅斯是豪賭　需防戰線暴露弱點

▲▼ 俄羅斯庫斯克一處民宅遭飛彈碎片攻擊，地方當局稱此為烏克蘭軍隊所為。（圖／路透）

▲俄羅斯庫斯克一處民宅遭飛彈碎片攻擊，地方當局稱此為烏克蘭軍隊所為。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭6日從東北部蘇米（Sumy）發起攻勢打入俄國境內庫斯克。包括紐約時報在內的美國媒體認為，烏軍這次逆襲作戰是場豪賭，恐在俄烏戰線製造更多弱點讓俄軍有機可乘。

「紐約時報」指出，烏克蘭軍隊秘密策劃這場大膽的打入俄羅斯攻勢，盼扭轉俄軍在烏克蘭東部逐步推進、烏軍節節敗退的局面。

這次庫斯克逆襲震驚包含美國在內的挺烏盟國，但也順勢推動西方放寬援烏軍事裝備在俄國境內使用的限制。

分析圈和俄方官員表示，自2023年夏季烏軍的大反攻失敗以來，烏克蘭多處被動防禦狀態，如今烏軍沿40公里的前線向俄國境內推進超過11公里，俄方官員指出，鄰近地區已有逾13萬2000人撤離。

紐時直言，烏軍的庫斯克逆襲是一豪賭，尤其當前俄軍在大部分俄烏前線均握有戰場主動權，並在入烏東取得重大進展。若烏軍能把在庫斯克奪取到的土地守住，便能牽制俄軍，不僅能讓俄羅斯總統蒲亭顏面無光，更能贏得停火談判的籌碼。

反之，若俄軍能將烏軍逐出庫斯克，同時又在烏東推進，烏軍高層可能遭受責難，因為這無疑給俄軍一個機會奪取更多土地，特別是在頓內茨克州（Donetsk）。

美方官員告訴紐時，美國沒收到烏方對發動這場高風險逆襲的正式通報，可能是因烏克蘭擔憂美方會試圖勸阻，也可能是因烏方過分擔心消息洩漏。

烏克蘭在這場攻勢裡使用美國提供的車輛、武器及彈藥，儘管美國總統拜登5月提醒，烏克蘭只能在有限度的自衛打擊時對俄羅斯境內使用美製武器。

烏克蘭官員對庫斯克逆襲三緘其口，包括會否堅守陣地或者打完後撤回邊界防線。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直到10日才首次公開承認有這場攻勢。烏軍官兵表示，事前不知道這項逆襲計畫，就連整日追蹤戰況的軍事分析圈也大感意外。

美方官員表示，他們對這場逆襲目前的成功感到意外，但也對烏克蘭能否保住戰果抱持懷疑。美方認為在發動這場逆襲之餘，烏克蘭也製造出新的前線弱點，讓戰線本已稀薄的軍力更吃緊。

「華爾街日報」指出，美方官員13日表示，俄軍已將一些部隊從烏克蘭撤出，調去應對庫斯克戰況，是基輔逆襲迫使莫斯科調整侵烏兵力的第一道跡象。

俄國官方的塔斯社（TASS）引述俄羅斯一名高階軍事指揮官指出，俄軍已控制住庫斯克的局勢。

俄國車臣（Chechen）阿赫馬特（Akhmat）特種部隊少將阿洛迪諾夫（Apty Alaudinov）說：「我們正完成將對方入侵部隊、裝備的封鎖，一如他們所說，我們慢慢開始將現有的漏洞堵上。」

俄軍針對烏方補給線展開攻擊，試圖限制打入庫斯克的烏軍人員與裝備流動。督導烏克蘭蘇米（Sumy）地區的當地官員14日表示，俄國軍機在24小時內對烏克蘭邊境的蘇米投下十多枚炸彈，蘇米是烏軍進攻的集結區。

儘管因烏軍逆襲庫斯克而陣腳稍亂，俄軍仍持續奪得主要戰區烏東的領土，並加速對波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）的攻擊，當地是頓巴斯（Donbas）地區的鐵路樞紐和重要軍事後勤基地。按烏軍官兵說法，基輔為發動庫斯克逆襲，從吃緊的烏東前線抽調部隊和裝備。（實習編譯：張威蓁/核稿：陳亦偉）

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