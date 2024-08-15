　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部揭大學周邊租金行情　北市這區2.2萬直逼打工族月薪

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部公布全國大學學區租金行情。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

為促進租屋市場資訊透明化，內政部15日公布全國140所大專院校所在行政區的實際租金行情統計資訊，盼能協助學生和家長在校外租屋時，有合理租金水準的參考標的。根據統計，全台學區租屋最貴地點位在台北市內湖區，鄰近國立臺灣戲曲學院、德明財經科技大學、康寧大學一帶，租金50分位數達1.5萬、75分位數高達2.2萬，直逼打工族一個月薪資。

政務次長董建宏表示，暑假期間為青年學生租屋的旺季，內政部已優先運用47.8萬件租金補貼的租約資料進行分析，並公布全國140所大專院校所在行政區的實際租金統計資訊，希望能協助學生和家長在校外租屋時選擇合理租金水準標的之參考。

董建宏也提醒在外租屋的青年學子，可以多多善用「300億元中央擴大租金補貼」，政府將全力支持減輕在外租屋學子的負擔。

內政部指出，這次公布大學周邊租金統計資訊，是運用今年3月31日當日有效的租金補貼租約資料進行統計，並以全國大專院校主要所在的86個行政區(鄉鎮市區)為發布單元，提供租金四分位數統計數據，希望能讓青年學生更瞭解當地租金價格分布情形。

內政部進一步說明，統計方式是將該行政區內所有租約樣本的租金價格，從最低依序排列到最高均分為四個部分，並以排序第25%、第50%、第75%的租金分位數，呈現區內租金的低中高分布情形。

根據統計，以租金75分位數來看，最貴的落在內湖區的國立台灣戲曲學院、德明財經科技大學、康寧大學一帶的學區，租金達2.2萬；其次為新北市林口區的醒吾科技大學一帶，租金也高達2.1萬；第三為台北市信義區的台北醫學大學周遭，也達到2萬元。

董建宏指出，大學周邊租金資訊是內政部首次運用租金補貼資料進行分析並對外公布的統計資訊，未來除規劃定期公布全國各行政區租金統計資訊外，並將視各區域資料樣本數及完整度，研議進一步針對不同租屋型態等統計資料，使資訊的內容更為細緻完整。

此外，內政部後續也將邀集地方政府、產業公會、專家學者及相關團體等召開座談，共同探討推動租屋市場資訊透明化相關議題，希望能在兼顧個資隱私與符合民眾需求的前提下，逐步推動透明化。

董建宏也提醒，為減輕租屋民眾生活負擔，原為4年專案的「300億元中央擴大租金補貼」將延長至115年，有租屋需求的民眾可以線上或紙本提出申請。

▲▼大學周邊租金統計資料。（圖／內政部提供）

▲大學周邊租金統計資料。（圖／內政部提供）

▲▼大學周邊租金統計資料。（圖／內政部提供）

ET快訊
快訊／地震搖超大！宜蘭紅綠燈掉落掛半空
快訊／地震狂搖　「台鐵4路段降速慢行」列車延誤
LIVE／規模5.7地震　氣象署最新說明
直擊／林郁婷簽到一半　突發生地震狂搖！
快訊／第4震！17:33規模4.7地震　最大震度4級
快訊／搖不停！17:33又地震　台北有感
一周內恐有規模4.5~5餘震　全台有感原因曝
「這次警報比地震快！」　各地民眾手機大響：搖一下超大力
17:06中部以北「搖超大」　網抖：蘇澳嚇到腿軟
快訊／10分鐘連3震！17:16規模4.3地震　最大震度4級
快訊／又搖了！17:16地震雙北有感
快訊／規模5.7地震！　北捷全線慢速行駛
快訊／17:06規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／17:06地震！　全台超有感
快訊／國家級警報！　台北有感地震

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

府稱考試院提名人拒填問卷　民眾黨嗆帶頭違法：憲法法庭未做暫時處分

陸委會：只要文旅部列台灣「開放旅遊」　我方就願讓團客繼續過去

催生體育暨運動發展部　林宜瑾：超過半世紀的追求

直擊／簽名會遇地震！　林郁婷萌做搖晃動作、連珍羚眼睛瞪大

快訊／宜蘭規模5.7有感地震　北捷全線慢速行駛

長榮酒店「拒掛五星旗」遭抵制　陸委會：民族主義在大陸是好生意

內政部揭大學周邊租金行情　北市這區2.2萬直逼打工族月薪

陳宗彥涉性招待被起訴　民眾黨團要監院重啟彈劾：還有臉護航？

柯文哲總是被前幕僚背叛？　郭正亮曝原因：每個出去都像要讓他死

直擊／侯友宜「使用特權」變粉絲！　邀林郁婷、羅嘉翎在白T上簽名

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

女友開口「問你一個問題」他求生欲強狂輸出笑翻網

府稱考試院提名人拒填問卷　民眾黨嗆帶頭違法：憲法法庭未做暫時處分

陸委會：只要文旅部列台灣「開放旅遊」　我方就願讓團客繼續過去

催生體育暨運動發展部　林宜瑾：超過半世紀的追求

直擊／簽名會遇地震！　林郁婷萌做搖晃動作、連珍羚眼睛瞪大

快訊／宜蘭規模5.7有感地震　北捷全線慢速行駛

長榮酒店「拒掛五星旗」遭抵制　陸委會：民族主義在大陸是好生意

內政部揭大學周邊租金行情　北市這區2.2萬直逼打工族月薪

陳宗彥涉性招待被起訴　民眾黨團要監院重啟彈劾：還有臉護航？

柯文哲總是被前幕僚背叛？　郭正亮曝原因：每個出去都像要讓他死

直擊／侯友宜「使用特權」變粉絲！　邀林郁婷、羅嘉翎在白T上簽名

台灣孩子回家！舒華、王奕翔登世運再看一次　GOLDEN WAVE這台播出

虎航股價遇「空襲」　並列19檔注意股

貿協全新品牌「360°MOBILITY Mega Shows」　開放參展報名

只差1面！　ChatGPT曾「預測巴黎奧運」中國奪下90面獎牌

剛認識就騙回家硬上！猴急男強吻男友人嘴舌乳頭　下場慘曝

快訊／地震搖超大！宜蘭羅東紅綠燈掉落垂掛半空　警消封路搶修中

雲林虎尾高中雙星閃耀　2人錄取台大醫學系創紀錄

打造台東為國際級旅遊城市　饒慶鈴獲頒2024智慧城市卓越貢獻獎

寵妻魔人？祖克柏贈愛妻「巨雕示愛」網吐槽：呃不是很好看

英國披薩店小販癌症病逝　威廉凱特致信哀悼有洋蔥

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

政治熱門新聞

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

一篇聲明揭柯文哲假帳疑雲　戴利玲還原過程：吞下去聲押的就是我

黃國昌直播哽咽！　「看完記者會，我心裡很難過」

96萬餐費烏龍太委屈？柯大嘆一口氣

柯文哲96萬便當之謎　四叉貓發現「發票貓膩」

否認「人頭公司」　柯：是太疼愛小孩

行政院承認「北部電力不足」　北北基桃電力開發確實困難

民眾黨前立委「錄影失控大淚崩」！示警：這次比「藍白破局」嚴重

黨內盼黃珊珊辭立委！柯文哲未否認

快訊／北捷全線慢速行駛

柯文哲96萬便當發票「又誤登」　綠揭4疑點：到底要聽哪位發言人？

遭政治追殺？柯文哲這樣說

花96萬買便當？會計師登載錯誤百出　吳怡萱：我們也非常傻眼

從柯文哲黨員信看「識人哲學」　黃揚明嘆：注定是小黨

更多熱門

相關新聞

攔阻詐騙7.4億元　中華郵政開發AI防詐模型

攔阻詐騙7.4億元　中華郵政開發AI防詐模型

近年詐騙頻傳，中華郵政去(112)年攔阻金融詐騙1643件，防堵7.4億元遭詐騙，中華郵政表示，為強化防詐作為，已開發自有AI防詐模型，提供防詐機制有效性和準確性。

三民、左營區「租金王」　租約一簽3年！房東「最愛租客」卡位

三民、左營區「租金王」　租約一簽3年！房東「最愛租客」卡位

300億租金補貼延長至115年　擴大補貼戶數至75萬戶

300億租金補貼延長至115年　擴大補貼戶數至75萬戶

內政部：疫後迄今許可568名大陸宗教人士來台　若有統戰目地就不准

內政部：疫後迄今許可568名大陸宗教人士來台　若有統戰目地就不准

3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房東悄降30萬租金

3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房東悄降30萬租金

關鍵字：

內政部租金

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

快訊／17:06東部地震　全台超有感

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面