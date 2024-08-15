內政部揭大學周邊租金行情　北市這區2.2萬直逼打工族月薪

▲內政部公布全國大學學區租金行情。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為促進租屋市場資訊透明化，內政部15日公布全國140所大專院校所在行政區的實際租金行情統計資訊，盼能協助學生和家長在校外租屋時，有合理租金水準的參考標的。根據統計，全台學區租屋最貴地點位在台北市內湖區，鄰近國立臺灣戲曲學院、德明財經科技大學、康寧大學一帶，租金50分位數達1.5萬、75分位數高達2.2萬，直逼打工族一個月薪資。

政務次長董建宏表示，暑假期間為青年學生租屋的旺季，內政部已優先運用47.8萬件租金補貼的租約資料進行分析，並公布全國140所大專院校所在行政區的實際租金統計資訊，希望能協助學生和家長在校外租屋時選擇合理租金水準標的之參考。

董建宏也提醒在外租屋的青年學子，可以多多善用「300億元中央擴大租金補貼」，政府將全力支持減輕在外租屋學子的負擔。

內政部指出，這次公布大學周邊租金統計資訊，是運用今年3月31日當日有效的租金補貼租約資料進行統計，並以全國大專院校主要所在的86個行政區(鄉鎮市區)為發布單元，提供租金四分位數統計數據，希望能讓青年學生更瞭解當地租金價格分布情形。

內政部進一步說明，統計方式是將該行政區內所有租約樣本的租金價格，從最低依序排列到最高均分為四個部分，並以排序第25%、第50%、第75%的租金分位數，呈現區內租金的低中高分布情形。

根據統計，以租金75分位數來看，最貴的落在內湖區的國立台灣戲曲學院、德明財經科技大學、康寧大學一帶的學區，租金達2.2萬；其次為新北市林口區的醒吾科技大學一帶，租金也高達2.1萬；第三為台北市信義區的台北醫學大學周遭，也達到2萬元。

董建宏指出，大學周邊租金資訊是內政部首次運用租金補貼資料進行分析並對外公布的統計資訊，未來除規劃定期公布全國各行政區租金統計資訊外，並將視各區域資料樣本數及完整度，研議進一步針對不同租屋型態等統計資料，使資訊的內容更為細緻完整。

此外，內政部後續也將邀集地方政府、產業公會、專家學者及相關團體等召開座談，共同探討推動租屋市場資訊透明化相關議題，希望能在兼顧個資隱私與符合民眾需求的前提下，逐步推動透明化。

董建宏也提醒，為減輕租屋民眾生活負擔，原為4年專案的「300億元中央擴大租金補貼」將延長至115年，有租屋需求的民眾可以線上或紙本提出申請。

▲大學周邊租金統計資料。（圖／內政部提供）