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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部：疫後迄今許可568名大陸宗教人士來台　若有統戰目地就不准

▲▼內政部長劉世芳出席 112年新住民生活需求調查案成果發表 記者會 與新住民出席家庭合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

兩岸宗教交流是否成為統戰破口引發討論，內政部13日表示，政府一向支持兩岸宗教交流，但現行兩岸政策尚未開放大陸人士來台觀光參訪，國內宗教團體邀請大陸宗教人士來台進行宗教專業交流需經過專案許可，但若有假借宗教名義來台，別有目的從事政治統戰，政府相關單位自然是不會允許的。另外，據統計，2023年3月後，國內宗教團體邀大陸人士來台交流申請案計有73件，實際許可有35件、許可568名大陸宗教人士來台。

內政部指出，現行兩岸政策尚未開放大陸人士來台觀光參訪，國內宗教團體邀請大陸宗教人士來台進行宗教專業交流需經過專案許可，受邀來台的大陸人員必須是宗教人士，且須檢附宗教專業造詣或職務證明，並敘明大陸人士來台之必要性、急迫性及不可替代性，據實填報是否具黨政軍職務。

根據統計，2023年3月以後，因國內宗教團體邀請大陸人士來台從事宗教交流需專案申請，至今累計73件，僅有1件因申請單位非宗教團體而不予同意，32件因文件不齊備或有待釐清事項，退請其補正後未再送件、自行取消2件、移請其他機關辦理3件，實際許可有35件，許可568名大陸宗教人士來台從事專業交流。

內政部舉例，先前「中華民國奉祀開臺聖王鄭成功聯合會」於今年5月30日函請專案許可6名陸籍人士，自今年7月3日至9日來台參與「開臺聖王鄭成功400年宮廟祭典暨延靈香火」活動，符合專案申請要件，故內政部已於今年6月6日同意其申請。

內政部強調，對於大陸宗教人士來台進行宗教專業交流，只要國內宗教團體依法提出申請，且符合專案申請要件，政府都是歡迎的，但若有假借宗教名義來台，別有目的從事政治統戰，政府相關單位自然是不會允許的。

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內政部宗教團體統戰

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