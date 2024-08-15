長榮酒店「拒掛五星旗」遭抵制　陸委會：民族主義在大陸是好生意

▲大陸網紅要求長榮酒店掛五星旗。（圖／翻攝抖音）



記者蔡紹堅／台北報導

巴黎的長榮桂冠酒店因為拒絕應中國大陸網紅的要求「掛上五星旗」，被大陸網友揚言抵制，甚至遭到大陸的旅遊網站下架。對此，陸委會發言人梁文傑表示，現在在大陸，民族主義是一門賺流量的好生意，但這樣的行為不會讓中國變得偉大，只會引起國際上的反感。

梁文傑15日在例行記者會上提到，大陸網紅這樣的行為，最近幾年來可說是層出不窮，在世界各地都有，「現在在大陸，民族主義是一門賺流量的好生意。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑指出，前陣子也有一位大陸網紅到馬來西亞的飯店，說馬來西亞飯店有掛中華民國的國旗，也是要求退費、退房等等，「我覺得國際上都在看，這也都凸顯說，這些大陸網紅大概都是用自己的角度去看世界。」

梁文傑強調，這樣的行為其實不會讓中國變得偉大，只會引起國際上的反感，「其實這個問題未必只是說是台資的企業才會發生，比如NBA之前不是就有被大陸網民抗議，然後被禁止播出。」

梁文傑還說，所以用民族主義來干涉商業，用民族主義來賺流量，這樣的行為並不會讓中國偉大，只會讓國際上越來越反感。

▼巴黎長榮桂冠酒店外觀。（圖／翻攝自Evergreen Laurel Hotel Paris臉書專頁）

