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「拒掛五星旗」陸網友號召抵制！攜程美團等平台下架長榮桂冠酒店

記者鄭思楠／綜合報導

中國一名網紅近日控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗，不少中國網友群起表態要抵制，要求旅遊平台下架長榮桂冠酒店。據《觀察者網》報導，目前，大陸攜程、美團等旅行服務平台已下架長榮桂冠酒店。

▲▼巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　中國網紅嗆「不住了」掀抵制。（圖／翻攝自抖音）

▲巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」。（圖／翻攝自抖音）

此前，中國網紅「張教官」13日在抖音發布一段短片，控訴巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗，他提供五星旗要求掛上卻遭拒。張教官是大陸知名旅遊網紅，在抖音擁有693萬粉絲。

該飯店的中國籍廚師稱，原本有懸掛五星旗，但遭台籍蘇姓總經理下令剪掉，他提出抗議也無效。

影片發布後，不少中國網友號召抵制長榮桂冠酒店，稱「不會入住長榮旗下任何酒店了」，還稱抵制是為了「拒絕台獨」。

長榮桂冠酒店也發表聲明回應此事，「長榮桂冠酒店一貫秉持客戶至上的服務精神，致力於提供每位賓客盡善盡美的住宿體驗。近期因響應奧運盛事，飯店於大廳進行相關佈置。就近日旅客對本飯店奧運佈置提出之意見，未能提供旅客最好的體驗，深表遺憾。長榮桂冠酒店未來將持續精進，期望能提供更優質的服務，讓每一位賓客都能享受更完美的住宿體驗。」

▲▼巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　中國網紅嗆「不住了」掀抵制。（圖／翻攝自抖音）

大陸網友怒駡，「封殺長榮集團」、「連中國國旗都不願意懸掛的酒店，你們非得賺它這個錢不可麼？」、「最好的回答就是徹底抵制，不去住」、「我們會給他們清算的」。

還有一大票呼籲抵制的網友質疑陸媒都沒報導，「我們的宣傳口真的漏成篩子了」、「資本控制，亟待重拳」、「那些都是收了境外勢力的錢行銷呢，都是間諜媒體」。

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